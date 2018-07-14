«Если любовь заканчивается, это не она»: Садальский побывал на месте гибели Бодрова-младшего

Актер Станислав Садальский опубликовал у себя в Instagram поминальный пост. Он привел известную всем цитату Сергея Бодрова-младшего : «Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она». Артист приехал в Северную Осетию полечиться, у него была плановая операция по удалению косточек на ступнях, которая прошла успешно. Между процедурами он посетил место гибели актера и режиссера Сергея Бодрова, погибшего в Кармадоне 16 лет назад.

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«По официальной версии в тот день в Кармадонском ущелье погибли 127 человек, в том числе и съемочная группа фильма «Связной». Погиб Сережа Бодров, погиб сын актера Володи Носика. У Сергея за месяц до гибели родился сын, у Тимофея через три месяца после гибели — дочь. Время летит мгновенно, помню, как до последнего мы не верили, что это страшное — насовсем. Все казалось — чудо будет, не может не быть. А вот уже дети их выросли, родители все также каждый год приезжают в это красивейшее место, чтобы просто постоять и послушать эту звонкую тишину».

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Поклонники мгновенно отозвались. «Сергей жив для нас всех», «Тяжело терять любовь», «Время не лечит», «Он очень любил горы! Рассказывал в интервью, что когда впервые попал в горы, на Кавказ, понял, что, наверное, в прошлой жизни здесь родился и провел всю жизнь! Интервью показывали до его гибели», «Станислав, очень уважаю вас, вы открытый», «Неужели совсем нет никаких следов, ну хоть что-нибудь, ну не может, чтоб ничего не нашли! Мамонтов, саблезубых тигров находят, так почему не их!?», «Слишком печально», — написали они.