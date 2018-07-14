Участница проекта «Дом-2» рассказала о романе с магом из Уфы Никитой Турчиным

Пара наслаждается Индийским океаном на Сейшельских островах

29-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ призналась в интимных отношениях с бывшим магом из шоу «Битва экстрасенсов» Никитой Турчиным. 17-летний юноша из Уфы завязал с колдовством, перепробовал себя в различных амплуа, и в конечном итоге тоже отправился на проект — строить любовь. Судя по всему, все задуманное осуществилось.

— У нас с ним постоянно происходят беседы. У нас общие взгляды и цели на жизнь, очень много общего. Единственное, он боится, потому что он еще мальчик, и все понимают, что у него никогда в жизни не было девочки. Я тоже боюсь, потому что у меня никогда не было таких молоденьких мальчиков, — рассказала Ряска журналу Дом2.

По признанию теледивы, разница в возрасте — аж 11 лет — влюбленным не мешает. Пара наслаждается Индийским океаном на Сейшельских островах и обществом друг друга. Милую фотографию на побережье Оксана опубликовала на своей страничке в Инстаграме.