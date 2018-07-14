Она спросила свою будущую свекровь, что ей нужно делать, чтобы оставаться счастливой. Ответ свекрови — это гениально!

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Достаточно денег, чтобы она могла в любой момент съехать и арендовать себе жилье, даже если она не хочет этого.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Что-то идеально, что можно было бы одеть на встречу с работодателем или на встречу с ее мечтой.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Достаточно интересные моменты прошлого, которые она с нетерпением будет пересказывать в старости.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Набор отверток, дрель с аккумулятором, и черный кружевной бюстгальтер.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Одного друга, который всегда заставит ее смеяться…и того, кто позволит ей поплакать.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Хорошую мебель, ранее не принадлежащую никому в ее семье.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Восемь соответствующих тарелок и бокалов, а также рецепт блюда, которые дадут возможность ее гостям почувствовать себя желанными.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ… Чувство контроля над своей судьбой.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Как влюбить в себя, не потеряв себя. КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Как бросить работу, порвать с любовником, и противостоять другу не разрушив дружбу.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ …Когда стараться, а когда уйти.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Она не может изменить длину своей икры, ширину ее бедер, или природу ее родителей.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Ее детство не было идеальным…но все кончено.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ…Что она бы сделала и не сделала для любви…

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ…Как жить в одиночестве…даже если ей это не нравится.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Кому она может доверять, кому не может, и почему она не должна принимать это на свой счет.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Куда идти…к своей лучшей подруги, на кухню…или в очаровательный отель в лесу…, когда душа нуждается в успокоении…

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ… Что она может и не может выполнить за один день…месяц…год…