Гриб-фаллос вырос в самом центре Новосибирска

Миколог-любитель, автор сайта «Грибы Новосибирской области» Дмитрий Агеев сообщил VN.ru , что первый гриб называется Вольвариелла шелковистая и он вполне съедобен.

«Это единственное название этого гриба по-русски. Он и в Красной книге так называется, — говорит специалист. — Вольвариелла растет в лиственных и смешанных лесах, в лесопосадках на пнях, гнилой древесине, иногда на живых стволах. В окрестностях новосибирского Академгородка этот гриб находили на пнях и мертвых стволах тополя. Экземпляр, найденный на улице Орджоникидзе, вырос на побеленном клёне. Невероятно красивый гриб редкого вида».

Вольвариелла шелковистая, найденная в клене, вполне съедобный гриб

Еще один гриб, обнаруженный Михаилом Лаем, называется Мутинус Равенеля. При его виде девушки обычно краснеют. «Этот гриб собственно и находятся в научном семействе Phallaceae. В Новосибирской области находили пять или шесть видов из этого семейства, — продолжает Дмитрий Агеев. — Этот гриб тоже краснокнижный. Примечательно, что оба гриба найдены в окрестностях одного двора дома №37 по улице Орджоникидзе. Однако Мутинус Равенеля не съедобен! Он обитает в лиственных лесах, старых парках, на богатой перегноем почве, реже на погребённой древесине и всегда во влажных местах. Встречается спорадически, небольшими группами».

Что касается привычных новосибирским обывателям грибов, то по словам Дмитрия Агеева, первый слой белых в районе Новосибирска уже прошел вместе дождями. «Сейчас жарко. Как минимум до конца июля вообще никаких грибов не будет», — подытожил миколог-любитель. Кстати, Дмитрий Агеев просит читателей VN.ru сообщать создателям сайта «Грибы Новосибирской области» о найденных редких или краснокнижных грибах. «Собирать информацию о распространении охраняемых видов важно и нужно», — говорит Агеев.

Кстати, на днях Роспотребнадзор разработал рекомендации по сбору грибов, чтобы избежать отравления. Как пишут «Известия» со ссылкой на ведомство, в первую очередь, нужно собирать их вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест и в экологически чистых районах. Обращать внимание стоит только на хорошо знакомые виды грибов, а при виде старых, переросших, дряблых, червивых и неизвестных следует пройти мимо. При этом срезать каждый гриб нужно с целой ножкой.

Складывать продукт важно только в плетеные корзины, а не в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку так они дольше будут свежими.

По приходу домой обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, так как это скоропортящийся продукт, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. Запрещается мариновать или солить продукт в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ пищеварительным сокам к перевариваемым веществам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Лицам, не достигшим 14 лет, употреблять в пищу грибы не рекомендуется!

Фото предоставлены Дмитрием Агеевым