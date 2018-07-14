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Модель с идеальным телом полностью разделась на диком пляже
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Модель с идеальным телом полностью разделась на диком пляже 

Все новости Новосибирской области 28 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Длинноногая красотка вдохновилась идеей португальских и бразильских фитнес-моделей и решила устроить фотосессию на диком пляже «Приморский» в районе ОбьГЭС.
«Я с мужем и фотографом Виталием Совой специально выбрали утро понедельника, чтобы на пляже было меньше людей, но спрятаться от посторонних глаз все равно не получилось, — рассказала VN.ru Елена Поддубецкая. — На мне ничего не было кроме золотой металлизированной пленки. Клеили мы с супругом эту пленку на голое тело в четыре руки. Было безумно жарко и фотографии получились не хуже, чем на заграничных пляжах. В Новосибирске тоже есть красивые места».
Фотосессия заняла примерно полтора часа, а золотую пленку Елена с мужем клеили дома еще часа два. На макияж потратили еще полтора, «затем поехали на пляж искать место», но в итоге фотографии получились потрясающие. «Из этой пленки обычно таблички делают. Загар пятнистый до сих пор виднеется», — посетовала девушка.
Елена Поддубецкая — обладательница множества наград, в том числе золотой медали Сибирского федерального округа в категории бикини до  172 см, входит в топ-10 лучших финтес-моделей России, абсолютная чемпионка Томской и Омской областей. Живет и тренируется в Новосибирске, радуя горожан своей шикарной фигурой, которую «слепила» сама, благодаря терпению и упорству. Недавно Лена необычно отметила свое 32-летие — она надела бикини и прошлась по центральным улицам, цокая каблуками. ДТП, к счастью, удалось избежать.
«Я долго была анорексичной девушкой с отсутствием каких-либо параметров, — вспоминает Елена. — У меня был только рост —
171 см. Меня это сильно не устраивало, и в 2012 году я пошла в спортзал. Теперь, когда я вижу, как изменилась моя фигура, то очень довольна». С тех пор сибирячка не раз становилась победительницей самых разных соревнований в фитнес-бикини. В кругах спортсменов она — любимица и почти знаменитость.
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