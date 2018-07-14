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Правила жизни настоящего интеллигента
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Правила жизни настоящего интеллигента 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась».
Он скажет: «Время над ней не властно».
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Иди нахрен».
Он скажет: «Я отсылаю вас к первоисточникам».
Настоящий интеллигент — человек, много думающий о том, что его совершенно не касается.
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ушел — и хрен с ним».
Он скажет: «Ушел, сохранив достоинство».
Настоящий интеллигент никогда не назовет другого идиотом.
Он скажет: «У него гуманитарный склад ума».
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «… твою мать!»
Он скажет: «Я вам в отцы гожусь».
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Засунь себе своё мнение в задницу!»
Он скажет: «Облачайте свои суждения в более мягкие формы!»
Настоящий интеллигент никогда не пошлёт женщину.
Он пожелает ей насыщенной личной жизни.
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