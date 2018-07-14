Правила жизни настоящего интеллигента

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась».

Он скажет: «Время над ней не властно».

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Иди нахрен».

Он скажет: «Я отсылаю вас к первоисточникам».

Настоящий интеллигент — человек, много думающий о том, что его совершенно не касается.

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ушел — и хрен с ним».

Он скажет: «Ушел, сохранив достоинство».

Настоящий интеллигент никогда не назовет другого идиотом.

Он скажет: «У него гуманитарный склад ума».

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «… твою мать!»

Он скажет: «Я вам в отцы гожусь».

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Засунь себе своё мнение в задницу!»

Он скажет: «Облачайте свои суждения в более мягкие формы!»

Настоящий интеллигент никогда не пошлёт женщину.

Он пожелает ей насыщенной личной жизни.