Мистические истории, которые произошли на самом деле

Мир полон тайн и загадок, а человек слишком мал и неопытен, чтобы на самом деле суметь сорвать с них тяжелые покровы мрака. Время от времени к широкой общественности попадает информация настолько интригующая, что поверить в ее реальность просто невозможно. Тем не менее, нам никуда не уйти от мистики, пронизывающей все наше существование. Вот 7 совершенно необъяснимых историй, до сих пор тревожащих лучшие умы современности.

Перевал Дятлова

Девять мертвых туристов, чьи тела изуродованы очень странно. Радиационное заражение. Правительство, до сих пор скрывающее правду. Слухи о йети. Слухи об НЛО. И, наконец, гибель еще одного человека всего несколько месяцев назад. Пугающая загадка перевала Дятлова открывает наш список таинственных происшествий, каждое из которых просто не имеет никакого научного объяснения.

Убийства на ферме Хинтеркайфек

Этот случай напоминает низкобюджетный фильм ужасов. Отдаленная ферма, где проживала мрачная семья из 6 человек, стала декорациями к дикому, нераскрытому до сих пор преступлению. Убийца прожил на ферме несколько дней, невидимой тенью ходя среди домочадцев, а затем уничтожил всю семью и снова канул в тень.

Ночной сталкер

Не найденный до сих пор убийца несколько месяцев терроризировал округ Сакраменто, Калифорния. Он любил звонить в дома своих жертв, предупреждая о вторжении. 120 трупов, а ФБР предполагает, что Сталкер жив и сегодня. Просто отошел от дел.

Мария Селеста

История «Марии Селесты» известна по всему миру. Судно, чья команда бесследно пропала, было найдено у берегов Португалии. На борту царил идеальный порядок, будто все члены экипажа только что встали из-за стола.

Ди-Би Купер

В 1971 году скромный человек в черном костюме и галстуке поднялся на борт самолета, следующего в Сиэтл. Сразу после взлета этот непримечательный мужчина показал стюардам бомбу, вытребовал у правительства $ 200 000 и четыре парашюта, а затем просто растворился в воздухе, выпрыгнув где-то над Мехико.

Близнецы Гиббонс

Абсолютно нормальные с виду девочки, Джун и Дженнифер Гиббонс, с детства отказывались идти на контакт с внешним миром. Вернее, близнецы просто не понимали обращенных к ним слов, тогда как между собой могли общаться на собственном языке. Лингвисты так и не смогли его разгадать.

Цикада 3301

Ежегодно, начиная с 2012 года, некая тайная организация озадачивает весь интернет, отправляя головоломки всем, кто хочет вступить в ее ряды. Невероятно сложные, запутанные загадки по силам лишь профессиональным хакерам, они разбросаны по всему миру — и самое главное, нет никакой информации о том, кому на самом деле служит группа «Цикада 3301».