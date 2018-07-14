Волонтеры ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге подводят итоги

В организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге помогали 1692 волонтера Оргкомитета «Россия-2018» и 2 тыс. городских волонтеров, сообщает пресс-служба АНО «Оргкомитет „Россия-2018“.

В Северную столицу приехали добровольцы из более чем 32 стран — Белоруссии, Австралии, США, Туниса, Франции, Индии, Египта, Китая, Канады, Германии и ряда других.

Основную долю волонтеров составили студенты высших учебных заведений. Для многих из них вузы переносили даты сессий, чтобы молодые люди могли спокойно сдать экзамены и после этого приступить к обязанностям на домашнем мундиале.

Добровольцы оргкомитета помогали по 20 функциональным направлениям для основных клиентских групп ФИФА, а городские волонтеры оказывали поддержку гостям города на основных транспортных объектах, „последней миле“ у стадиона, на фестивале болельщиков ФИФА.

Безусловно, душа этого грандиозного праздника спорта заключена в улыбках и бескорыстной помощи волонтеров. Могу отметить только одно — они с задачей справились блестяще. Именно им благодарны болельщики со всего мира, а также все сотрудники оргкомитета в Санкт-Петербурге», — отметил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Дмитрий Шнейдер.

Помимо помощи на объектах спортивной инфраструктуры и на улицах города волонтеры участвовали в мотивационно-образовательных мероприятиях — киновечерах, встречах с послами ЧМ-2018, турнирах по настольному футболу и видеоиграм, совместных просмотрах матчей, тренировках по фитнесу, разговорных клубах на иностранных языках.

"Пожалуй, самым запоминающимся для меня стало участие в предматчевой церемонии первой игры в Санкт-Петербурге. Ты такой маленький стоишь на поле, а вокруг тебя тысячи людей, которые пришли поддержать свою команду. Когда раскрываются флаги, звучат гимны, ты слышишь восторженные голоса болельщиков. Все дружно кричат, все дружно поют. Все 65 тыс. человек. И, находясь в этой атмосфере, ты понимаешь, насколько это невероятно! В какой-то момент просто отказываешься верить, что именно ты принимаешь участие в организации ЧМ-2018. Невозможно описать словами, насколько это круто. Спасибо большое организаторам за такую возможность", — поделилась своими эмоциями волонтер Екатерина Астафьева.