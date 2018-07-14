Ирена Понарошку прошла генетический тест

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, что специально прошла генетический тест, чтобы узнать о своих предках, но ей предоставили совсем другую информацию.

Специалисты предсказали Ирене от чего она с большей долей вероятности умрет, рассказали, что она склонна к облысению, а также объяснили особенности метаболизма. Однако, в предоставленных документах не было ни слова о том, кем были предки Понарошку, хотя она проходила тест именно для этого.

Телеведущая призналась, что в последнее время она все больше обращает внимание на вещи цвета желтого золота. Из-за этого Понарошку считает, что среди ее предков были итальянцы, цыгане и армяне.

Ирена назвала такое настроение «золотая чаще золотая» и отметила, что раньше не покупала вещи даже если на них была золотая фурнитура. Девушка пошутила, что в старости она захочет сделать себе золотые коронки, а сама она будет рассыпаться золотым песком.