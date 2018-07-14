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«Был разряжен телефон»: 27-летняя пермячка, которую искали три дня, вышла на связь с мамой
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«Был разряжен телефон»: 27-летняя пермячка, которую искали три дня, вышла на связь с мамой 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Девушка сегодня вышла на связь с мамой
Катерина Вокуева ушла из дома три дня назад по делам и не вернулась. После этого родственники забили тревогу и обратились в полицию.
— Последний раз я созванивалась с ней 11 июля в час дня, — говорит мама девушки Тамара Вокуева. — До недавнего времени мы жили в Перми, но по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать в Краснодарский край, а дочка осталась жить в Перми.
Сегодня девушка вышла на связь с мамой. Катерина жива и здорова. Где она была все это время неизвестно. — Она позвонила и сказала, что у нее разрядился телефон. — рассказала 59.ru мама девушки. — А на работу она в эти дни не ходила. Не знаю, как назвать этот поступок. Это, конечно, ужасно. Столько людей переживали! Я благодарна всем тем, кто откликнулся на зов. И пусть молодые люди задумаются о том, чтобы быть на связи с родными и близкими людьми. Ранее мы сообщали, что 25 июня в Перми пропала 73-летняя Раиса Бердышева.
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