«Наконец-то нормальное лицо»: Ксения Бородина порадовала поклонников снимком без макияжа

Популярная телеведущая показала редкое фото без макияжа и укладки, чем сразила наповал своих поклонников. Пожалуй, столько комплиментов на своей странице в Инстаграме Ксения Бородина не видела очень давно.

35-летняя Ксения Бородина — активный пользователь Инстаграма. В подписчиках у звезды «Дома–2» 11 миллионов человек, и не всегда они настроены к ней благосклонно. В последнее время Ксению регулярно упрекают в том, что она обещала никогда не изменять свою внешность при помощи операций и уколов и все же увеличила губы. Макияж Бородиной тоже бурно обсуждается ее поклонниками и недоброжелателями.

Ксения Бородина сейчас с мужем и детьми отдыхает в Турции, наслаждаясь морем и солнцем. Как и многие другие звезды, в отпуске Ксения решила отказаться от косметики и в основном позирует на фото в солнцезащитных очках. Однако что-то сподвигло знаменитость все же показать свое лицо без макияжа и укладки в компании любимого мужа Курбана Омарова . Вряд ли Ксения ожидала, что это фото так понравится ее подписчикам. Женщину буквально завалили комплиментами по поводу ее внешности. «Прям малышка такая без косметики» «Без боевого раскраса совсем другое лицо стало»

«Это естественное фото гораздо лучше, чем все другие» «Ксюша, Вы без макияжа сама нежность» «Наконец-то нормальное лицо, приятно посмотреть» Накал страстей между Ксенией и ее поклонниками в соцсетях обычно так высок, что иногда звезда предпочитает не дожидаться критики и нападать первой. Так, недавно Бородина назвала комментаторов своего аккаунта в Инстаграме весьма неприятными словами, и они вполне закономерно на нее обиделись.