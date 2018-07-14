Ещё
«Наконец-то нормальное лицо»: Ксения Бородина порадовала поклонников снимком без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наконец-то нормальное лицо»: Ксения Бородина порадовала поклонников снимком без макияжа 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
Популярная телеведущая показала редкое фото без макияжа и укладки, чем сразила наповал своих поклонников. Пожалуй, столько комплиментов на своей странице в Инстаграме Ксения Бородина не видела очень давно.
35-летняя Ксения Бородина — активный пользователь Инстаграма. В подписчиках у звезды «Дома–2» 11 миллионов человек, и не всегда они настроены к ней благосклонно. В последнее время Ксению регулярно упрекают в том, что она обещала никогда не изменять свою внешность при помощи операций и уколов и все же увеличила губы. Макияж Бородиной тоже бурно обсуждается ее поклонниками и недоброжелателями.
Ксения Бородина сейчас с мужем и детьми отдыхает в Турции, наслаждаясь морем и солнцем. Как и многие другие звезды, в отпуске Ксения решила отказаться от косметики и в основном позирует на фото в солнцезащитных очках. Однако что-то сподвигло знаменитость все же показать свое лицо без макияжа и укладки в компании любимого мужа Курбана Омарова. Вряд ли Ксения ожидала, что это фото так понравится ее подписчикам. Женщину буквально завалили комплиментами по поводу ее внешности. «Прям малышка такая без косметики» «Без боевого раскраса совсем другое лицо стало»
«Это естественное фото гораздо лучше, чем все другие» «Ксюша, Вы без макияжа сама нежность» «Наконец-то нормальное лицо, приятно посмотреть» Накал страстей между Ксенией и ее поклонниками в соцсетях обычно так высок, что иногда звезда предпочитает не дожидаться критики и нападать первой. Так, недавно Бородина назвала комментаторов своего аккаунта в Инстаграме весьма неприятными словами, и они вполне закономерно на нее обиделись.
Eva.ru: последние новости
В Голливуде снимут фильм про спасенных из пещеры в Таиланде детей «Улетаем в Венецию»: Дане Борисовой разрешили выезд из страны Бывшая девушка Игоря Акинфеева не исключает, что они снова будут вместе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет16
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников57
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа16
Как виагра воздействует на женский организм
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение