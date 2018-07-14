Финский дайвер рассказал «Илта-Саномат» о сложной спасательной операции в Таиланде

Дайвер Микко Пааси (Mikko Paasi) рассказывает «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat), как проходило спасение мальчиков, которые неожиданно попали в ловушку в пещере.

Спустя день после завершения напряженной операции по спасению детей Микко Пааси начинает осознавать ее масштабность. Финский дайвер вздыхает с облегчением.

«Эмоций очень много, в этом нет ничего удивительного. Сейчас, уже после выхода из пещеры, я понял, насколько грандиозной была эта операция. Команда спасателей наконец-то обрела лица. Теперь, когда волнения стало меньше, и мы собрались здесь все вместе, очень здорово узнать поближе людей из команды, в которой мы проработали последние несколько дней», — делится Пааси своими переживаниями в городе Мае Сай вечером 11 июля.

Пааси — один из тех дайверов, которые принимали участие в спасении таиландской футбольной команды. Позади пять дней интенсивной работы и погружений в затопленную систему пещер, напоминающую лабиринт.

Напряженность операции сохранялась буквально до последних метров. Когда всех детей и их тренера вывели из пещеры, Пааси остался с коллегами в третьем гроте дожидаться остальных членов команды, чтобы убедиться, что все выбрались невредимыми.

Согласно плану спасательной операции, трое дайверов-спасателей флота Таиланда и врач должны были покинуть пещеру последними. Из третьего грота к выходу из пещеры можно было легко добраться вплавь.

«На последних минутах насосы подвели, прекратилась подача электричества, и из-за этого в последнем гроте начал подниматься уровень воды», — рассказывает Пааси.

На последних метрах Пааси с коллегами собрался с духом и успешно доплыл до выхода из пещеры до того, как грот полностью наполнился водой. Он отмечает, что ситуация не была опасной для жизни или драматичной.

«Это скорее было напоминанием всем нам, что нельзя оставлять что-то недоделанным, нужно уметь оставаться собранным до самого конца. Иначе недельная работа закончилась бы трагической неудачей. Конечно, мы задумались: а что, если бы все это произошло немного раньше?» — рассуждает Пааси.

Пааси утверждает, что ситуация была под контролем с первых метров и до самого конца, несмотря на неожиданные повороты. Ключ к успеху операции — блестящая командная работа и тщательно продуманный план.

Все варианты развития событий были учтены. Маршрут от входа в пещеру к девятому гроту, где находились мальчики, был изучен много раз. Тесные проходы были расширены, по маршруту спасения были расставлены баллоны со сжатым воздухом.

«Мы неоднократно проплывали по одному и тому же маршруту, научились легко ориентироваться в системе пещер, карта все время была в голове. Поэтому мы смогли успешно провести мальчиков», — рассказывает Пааси.

Пааси отвечал за участок между седьмым и восьмым гротом. Мальчики находились в девятом гроте, и их выводили по одному в сопровождении нескольких дайверов. В последнем гроте Пааси не был.

«Нам и не нужно было туда идти. С мальчиками всегда находились члены американской группы «Нэйви Силз» (Navy Seals), и они выполняли свою работу блестяще. Когда мальчиков выводили, мы встречали их в следующем гроте и вели дальше. У каждого была своя задача», — описывает Пааси процесс спасательной операции.

Из пещеры удалось частично откачать воду. Хотя все готовились к худшему сценарию, дожди были умеренными, и в системе пещер на каком-то этапе даже можно было идти пешком и находиться над уровнем воды, детей можно было уложить на носилки. Детям давали сильное успокоительное средство, их конечности связывали на время пути.

«Иногда с детей снимали оборудование, а потом надевали его обратно. Иногда была возможность плыть по поверхности воды. У нас был полный контакт с детьми», — рассказывает Пааси.

Пааси опасался, что у детей может начаться паника или гипотермия. Однако этого не произошло.

«Они действительно очень сильные парни. Просто герои с огромной силой воли, которые смогли дойти до конца. Для них это и правда было тяжело», — отзывается Пааси о действиях мальчиков.

Дайверу пока не удалось вновь встретиться с мальчиками. Но он уверен, что они еще увидятся.

«Наверняка как-нибудь еще увидимся. Было бы здорово научить их погружаться. Конечно, если они сами захотят. Так вся эта история обретет позитивный характер», — говорит Пааси, у которого есть собственная школа дайвинга на острове Ко Тао.

День за днем спасательная операция становилась все легче, ведь все спасатели уже несколько раз проработали свои задачи. Самым тяжелым, определенно, был первый день.

Когда операция закончилась в полном соответствии с планами, напряженность спала. Но в первый день не обошлось без небольших ошибок.

Пааси особенно доволен тем, что операция прошла так быстро. Если бы работы затянулись еще на пару дней, членов операции пришлось бы менять.

Хотя спасательная операция длиной в три дня вместе с подготовкой была физически тяжелой, Микко Пааси считает, что самым трудным все же был психологический фактор. Требовалась большая концентрация внимания, а вокруг было много отвлекающих факторов. Если отвлечешься даже ненадолго, можно допустить судьбоносную ошибку.

«В подобных ситуациях во время погружения действительно нужна сильная концентрация. Очень важно оставаться сосредоточенным», — рассказывает Пааси «Илта-Саномат» спустя сутки после окончания спасательной операции.

За время операции Пааси получил много сообщений со словами поддержки.

«Они помогли сохранить спокойствие и уверенность. У воодушевляющих сообщений есть невероятная сила».

Он не хочет, чтобы его называли героем. Он говорит, что просто делал то, что нужно было делать.

«Ничего героического тут нет, это обычная работа. Важно оставаться спокойным, сосредоточенным, делать то, что нужно делать. Знать, что можешь сделать и чего не можешь. Когда понимаешь, что силы на исходе, можно вернуться и передохнуть. Взять себя в руки и продолжить путь. У меня так было несколько раз», — говорит Пааси.

Пааси даже не помнит, что он делал, когда вышел из пещеры.

«Мы просто сели. Все очень переживали. Было тяжело и потому, что нас ждали большая толпа репортеров и пустой номер в отеле. Первый день не был похож на праздник, потому что все устали. Мы были в шоковом состоянии, эмоциональное напряжение было очень сильным».

Усталость скоро прошла, и драматические события в пещере больше не тревожили. Сейчас Пааси сильнее всего хочет увидеть супругу Кристу Пааси (Krista Paasi) и двухлетнюю дочь Ислу (Isla).

Они не успели отпраздновать восьмую годовщину свадьбы, поскольку Микко Пааси пришлось неожиданно уехать на вызов в тайскую пещеру.