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Астролог рассказала, способны ли звезды помочь разбогатеть
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Астролог рассказала, способны ли звезды помочь разбогатеть 

WDay.ru 50 минут назад
Фото: WDay.ru
Теперь стало ясно, стоит ли каждому из нас предпринимать усилия, чтобы увеличить доход.
На днях в соцсетях нашего портала мы провели онлайн-трансляцию с известным астрологом Верой Хубелашвили. В ходе прямого эфира читатели Wday.ru могли задать специалисту любые вопросы. И как вы думаете, какой вопрос был самым популярным после обсуждения своей характеристики по натальной карте? Да, конечно, про богатство. А точнее, способны ли звезды помочь изменить жизнь к лучшему, в том числе увеличить денежный доход…
Прежде чем ответить на этот вопрос, Вера Хубелашвили напомнила, что согласно астрологии у каждого из нас в этом мире есть свое предназначение.
«У каждой души, приходящей на эту Землю, имеется некий план или программа, по которой она проживает свою жизнь», — отметила она.
Также астролог сообщила, что в 95%, а порой и в 99% случаев наша судьба предопределена от рождения. Однако всегда есть как минимум 1%, являющийся волей человека. То есть все мы при желании можем изменить свою линию жизни или некоторые ее сферы. Но для того, чтобы этот процесс был легче и гармоничнее, лучше обратиться к астрологии.
«Есть люди, у которых нет способности зарабатывать деньги. У них это заложено в гороскопе, — сообщила Вера Хубелашвили. — Однако у каждого человека в натальной карте имеются определенные моменты и подсказки, которые помогут включить удачу. Я называю это астромагией».
Еще больше тезисов астролога читайте ЗДЕСЬ.
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