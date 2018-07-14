Исполнилось 80 лет со дня рождения легенды воронежского телевидения Галины Поваляевой

Известная ведущая ушла с телевидения задолго до того, как зрительская любовь к ней иссякла. Памятная дата недели. Исполнилось 80 лет со дня рождения Галины Поваляевой, легенды воронежского телевидения. Когда-то много лет назад, в самом начале своей телевизионной карьеры, перед началом передачи, в которой ведущая Ольга Зубкова принимала участие вместе с ней, она с удивлением увидела, что Галина Андреевна страшно волнуется. И на вопрос коллеги та ответила: «Деточка, я волнуюсь перед камерой всегда. Пока волнуешься, есть творчество. Когда я волноваться перестану, я стану неинтересна зрителю».

Она ушла с телевидения задолго до того, как зрительская любовь к ней иссякла. И телезрители ещё долго удивлялись этому уходу и вспоминали о ней с большой теплотой. Потому что это была личность незаурядная, сильная, притягивающая к себе внимание. По штату она числилась диктором, но фактически была телеведущей, умеющей великолепно импровизировать в эфире. Это сегодняшние звёзды считывают текст, написанный кем-то с телесуфлёра. Во времена телевидения Галины Поваляевой суфлёров не существовало. В работе она никогда не была лёгким человеком, она была трудоголиком, требовательным к себе и другим. Её передачи, записанные в студии или в самых разных уголках Воронежской области, с самыми разными героями были сделаны на высочайшем профессиональном уровне. Тем она зрителям и запомнилась.