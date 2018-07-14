Незнайка на Земле

Жизненный успех должен быть лёгким и быстрым. Учиться? Необязательно! Так теперь рассуждает всё больше старшеклассников. Почему они такие? И что их ждёт в будущем?

Учиться не надо

О чём в первую очередь спрашивают выпускника школы летом, после выпускных экзаменов? Правильно, о том, куда он собирается поступать. Ну, я и спросил.

Ответ услышал совершенно неожиданный:

— Это неважно. Университет должен быть престижным, а факультет — такой, чтоб не париться.

Я немало встречал окончивших школу парней и девушек, которые говорили так же: неважно, где учиться, важно — чтобы не мучиться. Или поступали в вуз просто за компанию. Мне всегда таких было очень жалко: человеку уже семнадцать лет, получил аттестат зрелости, а зрелости — никакой и нет. Ни интересов, ни призвания, а самое важное в жизни — чтобы не хуже, чем у других. Несчастные! Какие стрессы, какие разочарования, какие серые, безрадостные будни ждут их! И как тяжело им будет закладывать резкие повороты в собственной судьбе, если всё же поймут, к чему именно лежит у них душа…

Но этот цветущий, уверенный в себе юноша был явно не таким. Он чётко знал, чего хочет.

— Я пойду в шоу-бизнес, — сказал он.

— Зачем же тогда университет, тем более престижный? — не понял я.

— Престижный университет нужен для престижа. В шоу-бизнесе самое трудное — сделать первый шаг. Нужна поддержка. А у меня её нет. Поэтому я рассчитываю на университет. Для него звезда эстрады, пусть даже только начинающая, — хорошая реклама. А для меня он — ракета-носитель.

Я никогда не был связан с шоу-бизнесом, а потому не берусь оценивать, насколько такой план реален. Но это в данный момент и не важно. Важен новый, на мой взгляд, типаж молодых завоевателей жизненного пространства.

Эти ребята не отягощают себя овладением какой-либо профессии и не тратят время на приобретение знаний.

Эти ребята не отягощают себя овладением какой-либо профессии и не тратят время на приобретение знаний, они компенсируют эти проверенные веками составляющие успеха раскованностью, решимостью, огромной энергией, бесстыдной пробивной силой и непоколебимой готовностью браться за дело, в котором не смыслят ни аза.

И самое удивительное — в современном обществе таких юных конкистадоров ожидает немало полянок — солнечных, с нежной травкой и сладкими ягодками.

Земляничные поляны

Одна из них — современная музыка любых направлений и оттенков.

Тут для многих ориентиром служит Сергей Шнуров . Этот обычный питерский паренёк после окончания школы всего за семь лет успел поучиться в Инженерно-строительном институте, Реставрационном лицее и Теологическом институте, окончив при этом только лицей, а ещё поработал грузчиком, сторожем в детсаду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съёмках видеоклипов, промоушн-директором на радиостанции. И всё это, повторяю, за семь лет. А в 1997-м создал свою группу «Ленинград», потому что ещё в школе, после восьмого класса, начал заниматься рок-музыкой.

Конечно, чтобы стать Шнуровым-2, надо вдобавок уметь сочинять стихи и владеть гитарой — ну, хотя бы на уровне Шнурова. Но это не бином Ньютона и не сопромат. Если поднапрячься, можно и потянуть. Главное — быть неповторимым, единственным в своём роде. Найти свою фишку. Вот Шнур молодец, нашёл своё — хулиган, да ещё смелый, не боится где угодно ругаться матом.

Ещё одна полянка — видеоблогерство.

Говорят, скоро это занятие официально станет профессией. Четыре года назад даже пытались законодательно приравнять блогеров, имеющих свыше 3000 читателей, к СМИ, а значит, к журналистам.

Закон самого блогерства прост: чем больше посетителей, тем больше денег. Например, у американской фотомодели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян такая обширная аудитория, что она за один рекламный пост выставляет ценник на полмиллиона долларов. А рождённая в «Доме-2» Ольга Бузова настолько интернет-популярна, что за полгода заработала 47,7 миллиона рублей. Само собой, не у каждой девушки не столь рельефная фигура, как у этих двух див. Но большинству успешных блогеров их вполне заурядная внешность нисколько не мешает. Более того — и в интеллектуально-творческом отношении они заурядны не меньше. По сравнению с ними один из самых известных блогеров, профессиональный журналист Юрий Дудь — Сократ и Лев Толстой в одном лице.

А ещё для наиболее удачливых и пробивных есть должность телеведущего. Там самое важное, чтобы язык был без костей, побольше здоровой, патриотической агрессивности и всегда помни, что твой зритель такой же парень (или девица), как ты, — без затей, поэтому шути, ругайся, но не умничай.

Достаточно сфоткать училку где-нибудь на пляже или выходящей из ресторана в обнимку с мужчиной, и ты получаешь «ВКонтакте» лайки от всей школы.

Ну а самое-пересамое — это словить хайп и подняться на нём как можно выше.

Если вы ещё не в курсе дела, хайп — это скандал, буза вокруг одного или нескольких персонажей или события. Как правило, в дело замешаны обман, секс, деньги и какой-нибудь VIP.

Один из героев недавнего большого хайпа — уроженец солнечной Северной Осетии Чермен Дзотов . Он был довольно успешным блогером, но сверхуспешным стал после того, как пустил в Сеть фотографии интимного характера с Анастасией Волочковой. Личный бизнес Дзотова вмиг резко пошёл в гору: тут вам и реализация книги «Как стать знаменитым и богатым», и соответствующий тренинг, и своя юридическая компания, и, само собой, дивиденды со всего этого предприятия.

Рывок наверх

Наше время углубило социальное расслоение по интеллектуально-образовательному признаку. Особенно это заметно в больших городах и особенно среди молодёжи. Юные «головастики», которых меньшинство, занимают, как правило, самые перспективные рабочие места — учёных, исследователей, конструкторов, артистов, режиссёров, музыкантов, журналистов, писателей… А что же делать тем, кто тоже хочет туда, в творчество, а ещё больше — в материальное благополучие, но лишён усидчивости, старания и талантов? Они компенсируют свои недостатки отличительным качеством Незнайки: «Зачем учиться? Я и так могу!».

Так возникают два восприятия жизни. Один традиционный — «терпение и труд всё перетрут», старайся, учись, и тебе воздастся. Другой — внесенный эпохой информационного потребления — «возьми от жизни всё», успех может и должен быть лёгким и быстрым. При этом социологи отмечают: с каждым годом в поколении Z (в основном 15–19-летние) всё больше девочек и мальчиков, уверенных, что в наше время жизненный успех может быть прежде всего именно таким: раз — и проснулся знаменитым, весь в шоколаде.

К мечте о быстром преуспеянии, ради которого вовсе «не надо париться», молодых — чаще ещё подростков — подталкивает Интернет, а также отсутствие жизненного опыта и неумение критически мыслить. Достаточно сфоткать училку где-нибудь на пляже или выходящей из ресторана в обнимку с мужчиной, и ты получаешь «ВКонтакте» лайки от всей школы. А если делаешь селфи на крыше мчащейся электрички или на крыше Эрмитажа , становишься звездой вообще всей Сети. Всё же просто! Настолько, что аж дух захватывает.

Прорвавшийся наверх вызывает у поклонников не только зависть, но и уверенность, что ты ничем не хуже, а значит, тоже прорвёшься.

Нередко к решению прорваться наверх быстро, одним рывком молодых вынуждают провинциальные обстоятельства. В моногородах или в райцентре работать просто негде, будь ты хоть трижды отличник. И программ, помогающих выпускникам школ, техникумов с трудоустройством, тоже нет. Наиболее активные переселяются в ближайший областной центр или прямо в столицы, а там за спиной пустота, поэтому надежда только на себя. И тут перед тобой три пути: или снова учёба, чтобы получить более или менее престижную профессию, или низкооплачиваемая работа без особых перспектив по гроб жизни, или долой стыд, совесть, мораль и прочие «предрассудки» — рывок наверх.

Само собой, далеко не всем этот рывок приносит успех. Но кому-то же приносит! Над Незнайкой из книжки, как вы помните, все смеялись, гнали его, ругали… Сегодняшние незнайки получают свою благодарную аудиторию — маленькую, большую или громадную, тут уж как повезёт. Прежде всего за счёт того, что они с ней общаются на одном языке — на незнайкином. Свой такой же, прорвавшийся наверх вызывает у поклонников не только зависть, но и уверенность, что ты ничем не хуже, а значит, тоже прорвёшься.

…Впрочем, а чем, собственно, так уж плохи успехи незнаек и неумех? Какое время, такие и кумиры.

Вот ведь ещё до революции подвергали остракизму поэта Велимира Хлебникова за его «вымученную заумь». На рубеже 1930-х годов отвергали молодого певца Леонида Утёсова : ни кожи, ни рожи, голоса никакого, а туда же — пошлятина для нэпманов и урок. В 1930-х подвергли травле композитора Дмитрия Шостаковича за оперу «Леди Макбет Мценского уезда», утверждая, что это «сумбур вместо музыки». Критиковали режиссёра Всеволода Мейерхольда за «оригинальничанье». А уж как в своё время поносили исполнителей старых романсов, художников-абстракционистов, джазовых музыкантов — и говорить нечего. Так, может, и над нынешними звёздами не стоит потешаться, а тем более их ругать?

Увы, стоит. Хлебников, Утёсов, Шостакович, Мейерхольд и многие другие искали — и находили! — новые пути в искусстве. Наши теперешние — типичные незнайки. Они ничего не ищут, кроме личного достижения, и к творчеству не имеют никакого отношения.

Но самое страшное в другом: даже если им удаётся словить хайп, жизнь их на вершине мимолётна. Неделя, другая, ну, месяц, в крайнем случае год, а потом они падают вниз — без денег, без профессии, всеми забытые и никому не нужные… Наверху — другая мошкара.