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Джастин Бибер и Хейли Болдуин полетели в отпуск
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин полетели в отпуск 

Popcake.tv 17 минут назад
Фото: Popcake.tv
Джастин Бибер (Justin) и Хейли Болдуин (Hailey) — те ещё путешественники. Видимо, они столько мотаются по городам и странам, что уже решили передвигаться на частном самолете. С чего мы сделали такой вывод? Все просто — вчера в свой Хейли выложила фото, на котором они с Джастином позируют у белоснежного самолета. Модель стоит на лестнице в голубом костюме, а певец поправляют прическу, закрыв лицо. Словно обложка глянцевого журнала!
Только, вот, куда полетели возлюбленные, неизвестно. Многие шутят, что для свадебного путешествия ещё рано. Но по историям и будущим снимкам в наверняка все станет понятно. Напомним, о романе Джастина и Хейли стало известно в начале июня. Тогда влюблённые колесили по всей Америке и целовались на улицах, у всех на глазах. А неделю назад Бибер сделал ей предложение на Багамах.
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Женский форум
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