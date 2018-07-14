Настя Ивлеева и Элджей застуканы за шоппингом

Если кто-то сомневался в отношениях Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея, зря. И пусть Настя не поздравила его с днём рождения в, зато она ходит со своим бойфрендом по магазинам. Вчера влюблённых видели вместе в столичном ЦУМе . Они стояли у кассы минут, как рассказывает одна из поклонниц, и оплачивали покупки. Судя по снимку Элджея, который выложили на одной из фан-страничек в социальной сети, обновками может похвастаться он.

Некоторые фанаты все же осмелились и подошли к паре. Те, конечно, не отказали. Ивлеева всегда славилась своим позитивом и задором. В тот же день, кстати, в Ивлеева выложила короткий ролик, в котором отметила Элджея. Блогер слушала музыку и дурачилась.

«Когда знаешь слова любимой песни наизусть», — написала она.

Так что, за отношения Насти и Элджея переживать не стоит. Девушка все так же выставляет видео с трэком «360», комментирует и постит фото с любимым. Но напоказ возлюбленные отношения стараются не показывать.