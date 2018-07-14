На досуге: чем заняться во время массажа, пилинга и отбеливания зубов?

Сегодня модно совмещать полезное с приятным. Во время процедур можно сделать массаж рук, посмотреть фильм с помощью футуристических видеоочков, послушать пение шаманов и даже выпить бокал шампанского! Где проводят такие бьюти-сеансы?

Массаж во время экскурсии

Этот необычный вариант подойдет всем любознательным особам, которые хотят и страну посмотреть, и заодно расслабиться. Итак, выбор у тебя невелик: во время экскурсии по каналам Венеции тебе предложат только один вид массажа — расслабляющий с эфирными маслами. Но, согласись, это очень необычно — плавать в гондоле, смотреть по сторонам и наслаждаться спа-сеансом!

Где: отель Cipriani Palazzo Vendramin Venice

Цена: от 1000$

Массаж в наушниках

Суть этой процедуры заключается в том, что перед началом массажа ты выбираешь музыку по настроению. Надеваешь наушники, закрываешь глаза и в буквальном смысле слова «балдеешь», пока специалист делает тебе массаж в ритме выбранного музыкального сопровождения.

Где: в салоне Bliss Spa в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе

Цена: от 170 $

Джакузи с минералкой и массажем лица

Говорят, теннисистка Серена Уильямс любит принимать ванну с подогретой минеральной водой Evian и лепестками роз. По словам спортсменки, такое купание сохраняет красоту и молодость ее кожи. Кстати, просто отмоканием в воде этот спа-сеанс не заканчивается. Пока ты «бултыхаешься» в ванне, тебе параллельно будут делать расслабляющий массаж лица и зоны декольте.

Где: Майами, отель Victor

Цена: от 5000 $

Сауна с шаманом

Spa-комплекс «Сейта» находится в глубине северных лесов Финляндии, на берегу небольшого озера вдали от шума и людей. Здесь кроме традиционной финской сауны и классической бани есть особая бьюти-процедура, которую проводят вместе с шаманами! Это особый бьюти-сеанс для оздоровления всего организма, он включает разные виды массажей и, конечно, посещение парной.

Где: Spa-комплекс «Сейта», Финляндия

Цена: от 300 $

Горячие маски из песка в компании рыб На острове Фиджи ты можешь пойти в спа не только ради экзотического ухода за кожей (тут предлагают маски из горячего песка и обертывания из папайи), но и для того, чтобы понаблюдать за жизнью удивительных тропических рыб. Дело в том, что здесь есть один удивительный спа-отель, который представляет собой «капсулу» с окнами во всю стену и прозрачным полом, сквозь который тебе открывается вид на подводный мир.

Где: остров Фиджи, пса-зона отеля Poseidon Undersea Resort на дне лагуны в коралловых рифах, на глубине 15–20 метров

Цена: от 300 $

«Пьяная» ванна с бокалом шампанского

Известный факт: Мэрилин Монро однажды вылила в ванную 350 бутылок шампанского. Хочешь так же? Тогда советуем отправиться в шампань-спа в Абрау-Дюрсо. Здесь тебя с порога встретят бокалом игристого напитка и предложат принять ванну с золотым или розовым вином. Говорят, эффект от такого сеанса потрясающий: кожа становится гладкой и упругой, плюс у тебя поднимается настроение, и ты мгновенно забываешь про стресс и депрессию!

Где: Краснодарский край, Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19 Цена: 1600 р.

Бьюти-уход для лица в антистрессовом кресле

В бьюти-пространстве Faceology тебе проведут индивидуальную диагностику, в результате которой врач-косметолог определит тип кожи, персональный бьюти-код и, исходя из этого, подберет нужный уход. И, когда мастер приступит к процедуре, тебя расположат не просто на кушетке, а в крутом эргономичном кресле Stressless, которое поможет тебе расслабиться и получить максимум удовольствия от сеанса.

Где: салон Faceology, ул. Большая Дмитровка, 16 Цена: 2700 р.

Отбеливание зубов за просмотром фильма

Оказывается, ходить к стоматологам не так уж и страшно. По крайней мере в студии Insmile Dental Lounge все идут без опасений, и все потому, что тут тебе не просто проведут гигиеническую чистку зубов или отбеливание, но еще и разрешат посмотреть фильм во время процедуры. Выглядит это так: сначала тебя консультируют, рассказывают, что будут делать, надевают тебе футуристические видеоочки и приступают к работе. Согласись, необычно?!

Где: студия Insmile Dental Lounge

Цена: от 19 000 р.

Мультимаскинг с видеороликами

Такую процедуру придумали специально для миллениалов, то есть для тех, кто вечно куда-то спешит и жаждет получить мгновенный, пусть и недолговечный результат. Суть сеанса проста: мастер подбирает подходящие тебе маски (да, сразу несколько) и наносит их на волосы. Заматывает в красивую косынку (так что при желании ты можешь сделать эффектное селфи) и оставляет «выдержать» минут 10–15. А чтобы не скучать, предлагает посмотреть забавные видеоролики, правда, рекламного характера — про бренд Davines. Но согласись, это развлечение куда приятнее, чем просто листать журнал!

Где: салон красоты Davines

Цена: от 3000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-dosuge-chem-zanyatsya-vo-vremya-massazha-pilinga-i-otbelivaniya-zubov/