Какой должна быть идеальная разминка перед тренировкой

«Перед выполнением основных упражнений и подходов, конечно, необходимо хорошо разогреться, — рассказывает Руслан Панов из сети X-Fit. — Лучше начинать с суставной гимнастики. Ставку делайте на движения, соответствующие строению основных суставов (круговые и махи в тазобедренных, плечевых; сгибания и разгибания в позвоночнике, локтях, коленях). После суставной гимнастики в разминке нужны базовые упражнения: приседания, выпады, отжимания, планки (включая боковые), легкие кардиодвижения — бег на месте, скалолаз, джамп-н-джек. Вот и все — можете смело приступать к занятию!»