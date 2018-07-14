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Какой должна быть идеальная разминка перед тренировкой
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Какой должна быть идеальная разминка перед тренировкой 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Перед выполнением основных упражнений и подходов, конечно, необходимо хорошо разогреться, — рассказывает Руслан Панов из сети X-Fit. — Лучше начинать с суставной гимнастики. Ставку делайте на движения, соответствующие строению основных суставов (круговые и махи в тазобедренных, плечевых; сгибания и разгибания в позвоночнике, локтях, коленях). После суставной гимнастики в разминке нужны базовые упражнения: приседания, выпады, отжимания, планки (включая боковые), легкие кардиодвижения — бег на месте, скалолаз, джамп-н-джек. Вот и все — можете смело приступать к занятию!»
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Женский форум
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