Наносим помаду правильно: секреты голливудских звезд

У актрисы есть трюк, которым она пользуется уже много лет: поверх яркой помады девушка наносит жидкий хайлайтер. «Казалось бы, такая мелочь! Но она ведь действительно очень многое меняет в образе», — советует Йоханссон.

Перед тем как пускать в ход помаду, обязательно наносит на губы скраб, причем собственного авторства! «Я просто смешиваю свой обычный бальзам и сахар — зачем тратиться, если все можно сделать самой?» — недоумевает девушка. Джорджия, а мы и не знали, что ты такая экономная!

Актриса советует использовать зубную щетку не только по прямому назначению. «Она отлично отшелушивает, — говорит Джессика. — Особенно актуально для матовых помад: они неровностей не прощают».