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Наносим помаду правильно: секреты голливудских звезд
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Наносим помаду правильно: секреты голливудских звезд 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Скарлетт Йоханссон
У актрисы есть трюк, которым она пользуется уже много лет: поверх яркой помады девушка наносит жидкий хайлайтер. «Казалось бы, такая мелочь! Но она ведь действительно очень многое меняет в образе», — советует Йоханссон.
Джорджия Мэй Джаггер
Перед тем как пускать в ход помаду, обязательно наносит на губы скраб, причем собственного авторства! «Я просто смешиваю свой обычный бальзам и сахар — зачем тратиться, если все можно сделать самой?» — недоумевает девушка. Джорджия, а мы и не знали, что ты такая экономная!
Джессика Честейн
Актриса советует использовать зубную щетку не только по прямому назначению. «Она отлично отшелушивает, — говорит Джессика. — Особенно актуально для матовых помад: они неровностей не прощают».
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