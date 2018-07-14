Регина Тодоренко и Влад Топалов: счастливы вместе

Регина Тодоренко и Влад Топалов длительное время скрывали подробности своего романа и отделывались лишь полунамеками. Однако в свой день рождения телеведущая решила, что может себе позволить не скрывать возлюбленного. Свое 28-летие Регина отмечала в Лондоне и компанию ей составил именно Влад. «С днем рождения. Радости тебе, счастья, дорогая. Будь самой-самой счастливой, здоровой, красивой, самой желанной», — поздравил свою возлюбленную Топалов в прямом эфире для подписчиков и поцеловав ее на глазах у публики.

Причем сделал это так трогательно, что сомнений ни у кого не остается: эта пара очень счастлива. Более того, тут же появились слухи, что Регина уже беременна. Но эту информацию влюбленные, конечно же, предпочли проигнорировать.