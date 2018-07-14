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Утренняя йога-зарядка от профессионального инструктора
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Утренняя йога-зарядка от профессионального инструктора 

Карельские вести 1 час назад
Центр йоги Equinox сделал лучшую рекламу йоги, которую только можно придумать. В нем красивая женщина и йога-тренер Бриони Смит просто делает утреннюю зарядку. Она разминается на коврике в одном нижнем белье, демонстрируя красоту и силу человеческого тела.
«Это не фитнес, это жизнь», уверяют в компании. За время своего существования ролик посмотрели почти 6 миллионов человек. А героине спота пришлось оправдываться за сексуальное содержание ролика на своей странице в Facebook.
Красивая женщина и йога-тренер Бриони Смит делает утреннюю зарядку, демонстрируя красоту и силу человеческого тела. Плавные, размеренные движения, наполняющие гармонией и силой — чистое вдохновение!
Будьте пластичными и красивыми вместе с FITNESSI!
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