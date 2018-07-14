Афиша чемпионата. Не только футбол. 14 июля

В субботу, 14 июля, на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00 состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу между Бельгией и Англией. Те, кто этот день проведет в Москве, смогут посмотреть игру на множестве площадок, а также заняться другими интересными вещами.

Предпоследнее утро чемпионата, друзья! Адреналин зашкаливает, будто вы заснули в своей постели, а очнулись в салоне самолета для высадки военного десанта, летящего над Афганистаном в 1984 году. Нервы натянуты, как невидимые нити между небом и Титаником в ночь на 15 злосчастное апреля 1912 года. Вы ощущаете беспомощность перед ситуацией и полную уверенность в своей правоте, а кто-то в черном колпаке шепчет на ухо: «Джордано, ты же большой мальчик, прекрати упорствовать, сегодня 17 февраля 1600 года!». Если все так, то это никуда не годится, господа футболозависимые! Так и до еженедельных товарищеских матчей Белые столбы — Кащенко недалеко.

Я назначаю вам кототерапию и не хочу слышать никаких мяу! (От мероприятия освобождаются только аллергики без Кларитина).

Уважаемые товарищи неврастеники! Торжественно объявляю сеанс многоступенчатой терапии завершенным! Теперь вы готовы к новым футбольным потрясениям, свежим ударным эмоциям и знаете, что… давайте никуда сегодня больше не пойдем. Ведь нас и у доктора Перельмана неплохо кормят.

…И подошли евреи к Красному морю, и протянул Моисей руку, и разошлись воды морские, и сказал Моисей:

ОБАЛДЕТЬ!

До финального завтра, food& ball List (ы)!