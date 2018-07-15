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В Канске нашли тело пропавшей студентки
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В Канске нашли тело пропавшей студентки 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
8 июля в Канске пропала 19-летняя Александра Корсикова. Около 20 часов девушка ушла гулять в районе кинотеатра «Север» на левом берегу и не вернулась. Опрос родных, знакомых и коллег показал, что девушка всегда предупреждала о возможных задержках, конфликтов ни с кем не имела. Единственной точкой напряжения были частые ссоры с молодым человеком. 14 июля в интернет — группе «Поиск пропавших детей» сообщил, что тело найдено и по предварительной информации Александру убили. Официального комментария, пока, нет.
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