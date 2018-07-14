Оптимизируем ванную: душевая кабина

С помощью душевой кабины можно не только решить головоломную проблему тесноты в ванной, но и здорово сократить потребление воды, а еще — придать санузлу стильный и современный вид… если выполнить ряд условий. Каких? Сейчас расскажем. Душевая кабина относится к тем удивительным предметам оснащения ванной комнаты, которыми невозможно испортить ни один интерьер. Возможно, дело в том, что редко какая из современных кабин обладает собственным «неповторимым» дизайном. Большинство из них строго функциональны и в соответствии с современной традицией состоят по большей части из стеклянных (или акриловых) панелей — а стекло, так уж повелось, гармонично сочетается с любой отделкой интерьера и любыми материалами, будь то керамическая плитка, нержавеющая сталь или даже дерево. При этом, даже если кабина кажется хрупкой и «хлипкой», чаще всего это впечатление обманчиво, и даже получившие распространение в последние годы кабины с сдвижными дверцами работают без проблем долгие годы, не огорчая ни перекосами, ни заклиниваниями (а вот удобства в условиях ограниченного пространства сдвижные дверки приносят очень много). К слову, неплохая бюджетная альтернатива сдвижным дверцам в условиях дефицита места — дверцы, открывающиеся внутрь.

К сожалению, к установке душевой кабины есть одно серьезное противопоказание. Для работы большинства из них давление воды в водопроводе не должно быть меньше 0,4 бар (точную цифру можно подсмотреть в паспорте конкретного изделия). При этом оснащенные форсунками варианты с гидромассажем более требовательны к этому давлению: большинство моделей нормально работает, только если в водопроводе есть хотя бы 1,5 бара (а лучше больше). Установка душевой кабины начинается с монтажа поддона. Тип и качество этой детали определяют значительную часть потребительских качеств кабины. Чугунные варианты практически целиком ушли в прошлое из-за цены и еще одного неприятного недостатка: при всей долговечности стоять на них было большую часть года очень холодно (а нагреваются они, в силу массы, очень долго). Пришедшие им на смену стальные поддоны были всем хороши, кроме шумности: стальной эмалированный лист под воздействием воды гремел, как барабан. Современные душевые кабины со стальным поддоном еще можно найти в продаже, а установщики научились бороться с «барабанным эффектом» заполнением пространства под поддоном монтажной пеной, но все же рынок почти поголовно захватил более «свежий» материал основания — акрил: практичный, тихий и относительно дешевый. А вот из более экзотических вариантов, включая фаянс и натуральный мрамор, на нынешнем российском рынке выжил только «искусственный камень», который, по сути, той же самой акриловой смолой и является.

Душевые кабины с парогенератором в последние годы можно найти по одной цене с обычными, но все же приобретение «бюджетных» мини-бань рекомендовать мы не можем. Во-первых, количество пара в них явно недостаточно для того, чтобы хорошенько пропариться, а во-вторых, в них зачастую отсутствует принудительная вентиляция, что делает сколь-нибудь продолжительное пребывание в них невозможным (голове становится чересчур жарко, а ногам — холодно). Вызывают также сомнения в своей целесообразности модели небольших габаритов, где невозможно сесть — зачем нужна баня, в которой невозможно расслабиться? В более дорогих моделях эти проблемы с успехом решены. Широко распространенное заблуждение говорит о том, что для того, чтобы поставить в санузле душевую кабину, требуется разрешение на перепланировку. На самом деле все одновременно немного сложнее и проще. Если душевая кабина устанавливается вместо ванны, никакого разрешения не требуется. А вот если мы добавляем душевую кабину, не демонтируя ванну, или заменив одну ванну на другую (скажем, меньшего размера или просто новую), нам, согласно букве закона, придется согласовывать перепланировку с внесением изменений в план БТИ. Формальная причина этого — вовсе не мифическая «нагрузка на перекрытия» или «изменение гидроизоляционных условий», а необходимость изменения схемы водоотвода с необходимостью оформления всех сопутствующих актов.

И, наконец, не мешает напомнить о рекомендациях по эксплуатации кабины, с помощью которых можно значительно продлить период, когда кабина выглядит «как новая». После каждого использования стеклянные и пластиковые панели надо сполоснуть сначала горячей, а потом холодной водой, после чего вытереть насухо. Звучит странно, но этот способ лучше всего помогает справиться с появлением соляных отложений (которые иногда называют «накипью» или «кальциевым налетом»), которые удалить даже с помощью специальных средств бывает очень трудно (не говоря уж о том, что эти средства вкупе с механической обработкой лишают блеска пластиковые поверхности). Если эта процедура кажется вам обременительной, можно ограничиться мытьем с помощью тех самых специальных средств — важно только делать это не реже одного раза в неделю. Застарелые отложения удалить с поверхностей кабины гораздо сложнее, чем относительно свежие. Если же вам вовсе не хочется возиться с периодической чисткой кабины чаще, чем раз в полгода, имеет смысл выбрать вариант с непрозрачными (например, матовыми) дверцами.