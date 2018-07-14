В каких случаях лучше обращаться к психологу, а когда хватит и разговора с другом

Попробуем разобраться, почему в трудных жизненных ситуациях лучше обращаться к психологу, нежели регулярно общаться с друзьями по поводу своих проблем.

Чем занимается психолог?

Прежде всего, психолог выясняет основной запрос, с которым пришел клиент. Часто человек сам для себя не может конкретно сформулировать свою проблему. Но это важно, поскольку осознание проблемы — половина ее решения. Как и друг, психолог также выслушивает человека, но при этом он расставляет акценты, вычленяет корень проблемы, занимается поиском скрытой информации, которую клиент показывает невербально. Несмотря на расхожее мнение, психолог не дает советов, в отличие от друзей. Задача специалиста — открыть человеку глаза на проблему, дать ресурс, который поможет ему найти пути решения. Психолог обращает внимание на нюансы, которые по каким-либо причинам человек не замечает или не хочет замечать.

В обязанности психолога входит:

— проведение диагностики, которая заключается в измерении уровня развития определенных качеств и свойств человека;

— оказание помощи при адаптационных затруднениях человека;

— консультации по семейным, профессиональным, личностным проблемам;

— прогнозирование ситуаций;

— психокоррекционные мероприятия по изменению характерологических качеств;

— помощь в профессиональном выборе.

Когда нужно обратиться к психологу?

После разговора с другом или родственником, многим людям кажется, что проблема решена. Так бывает, поскольку снижается внутреннее напряжение. Облегчение только временное, поскольку проблема не получает своего решения. Рассмотрим случаи, когда не стоит откладывать поход к специалисту.

Насилие:

— обязательно следует обратиться к психологу, если человек столкнулся с насилием. Человек может быть в подавленном или в слишком активном состоянии. В любом случае, велика вероятность того, что человек застрянет в своем состоянии, поэтому избавиться от него будет намного сложнее.

Проблемы детей и родителей:

— отношения «отцов и детей» часто бывают значительно затруднены. Родители считают себя опытными и мудрыми людьми, но не могут найти правильный подход к собственному ребенку, выбрать методы его воспитания и наладить эмоциональную связь.