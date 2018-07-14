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Помощница Cелены Гомес рассказала правду о состоянии певицы
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Помощница Cелены Гомес рассказала правду о состоянии певицы 

Popcake.tv 53 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Несколько дней назад канадский поп-исполнитель Джастин Бибер сделал долгожданное предложение руки и сердца телеведущей Хейли Болдуин. Конечно же, после такого события, всем была интересна реакция бывшей возлюбленной музыканта Селены Гомес, которая не заставила себя долго ждать.
Помощница певицы Тереза Мингус отмечает, что Селена вовсе не переживает из-за помолвки Бибера и не собирается впадать в депрессию. Девушка отлично проводит время и наслаждается жизнью.
Так, пару дней назад Селена отдыхала на яхте вместе со своими друзьями, среди которых, к слову, были и молодые мужчины. Девушка веселилась, купалась и выглядела очень счастливой. Напомним, что Селена и Джастин возобновили свои любовные отношения осенью прошлого года, однако, в марте молодые люди решили взять перерыв, который помог им расставить все точки над. Сейчас Бибер счастлив в новых отношениях, а Гомес с новыми силами готова покорять мир шоу-бизнеса.
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Женский форум
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