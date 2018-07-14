Обустройство приусадебного участка: выбираем стиль ландшафтного дизайна

Сад — вещь достаточно прихотливая. Далеко не все культуры, которые в нем сажают, начинают давать ростки, а затем плодоносить. Зачастую время и деньги садоводов оказываются потраченными впустую. Но главное — это чувство глубокого разочарования, возникающее в такие моменты. Однако если подойти к вопросу обустройства приусадебного участка со всей ответственностью, и придерживаться существующих правил ландшафтного дизайна, то подобных ситуаций вполне можно избежать. Ваш сад получится цветущим, эстетичным и вполне функциональным.

Место для сада

Самым важным этапом во время разработки плана по благоустройству сада становится тщательный анализ территории. Оптимальной местностью для размещения сада считаются покатые склоны, расположенные на южной стороне загородного участка. Тут нужно изучить всё до мельчайших подробностей: грунт, глубину подземных вод, рельеф местности, ее освещенность. Не забудьте также учесть расположение всех построек и подземных коммуникаций, имеющихся на участке. Перечисленные выше аспекты становятся ключевыми, когда дело доходит до приобретения растений.

Проектирование сада

Прежде, чем приступить к непосредственному обустройству сада, нужно визуализировать задуманный проект любым доступным способом. Для этого можно воспользоваться компьютером и специальным программами или же нарисовать всё от руки. Главное — получить в итоге грамотно выполненный план-схему, согласно которому можно будет проводить все необходимые этапы работы. Очень важно внести в этот проект все подробности и нюансы, даже самые мелкие (вплоть до цвета садовых дорожек).

Не забывайте и про финансовую составляющую: полёт фантазии иногда приходится сдерживать из-за данного фактора. Еще один важный момент: в саду могут оказаться дорогие вашему сердцу растения, которые не всегда возможно пересадить. Тогда план-схему придется выстраивать, учитывая их местоположение на участке.

Выбор деревьев и растений для сада

Во время выбора деревьев и растений для сада в первую очередь принято ориентироваться на те сорта, которые характерны для данного конкретного региона. Но даже приобретая «стандартные» саженцы, следует убедиться, что у них есть сертификат, в котором указан их сорт, вид и класс. Покупая семена в пакетиках, удостоверьтесь в том, что срок их годности не истек, а количество и вес соответствуют заявленным на упаковке параметрам. Луковицы и клубни не должны быть влажными, иметь следы плесени и надломы.

Освещенность сада и зонирование пространства

Освещенность садового участка крайне важна для всех растений. Во время проведения ландшафтных и дизайнерских работ по саду обязательно учитывайте расположение их в соответствии со сторонами света. Перед началом работ следует произвести функциональное зонирование:

— парадная (входная) зона должна начинаться прямиком от калитки: здесь следует расположить хвойные деревья и клумбы;

— фруктовый сад лучше разбить в глубине на возвышенности, где наличествует хорошее освещение;

— если у вас есть желание создать единое пространство, но при этом сохранить его разграничение на зоны, то сделать это можно при помощи живых изгородей из вечнозеленых хвойных деревьев, варьирующихся по высоте. Для этой цели также прекрасно подойдут ширмы из вьющихся растений.

Классический партерный сад Чтобы создать партерный сад, нужно по всему его периметру симметрично высадить стриженные хвойные растения (тую, сосну, можжевеловые кусты), из которых в обозримом будущем можно будет создать различные фигуры. Пустое пространство между хвойными деревьями принято дополнять цветами, гравием или разноцветным песком.

Сельский сад Создание сада в сельском стиле требует от исполнителей не только точного планирования, но и тщательного ухода за газонами и клумбами. Всю любовь к сельской местности можно выразить, посадив полевые цветы, пахучие травы, овощные культуры, плодовые деревья и кустарники. В качестве украшения обычно используют декоративный инвентарь. Все имеющиеся на участке хозяйственные постройки, а также забор, следует оплести вьючными растениями и укрыть от посторонних взоров за кустами сирени или жасмина. В этот же стиль прекрасно впишется и мавританский луг с ромашками, колокольчиками, флоксами или люпинами всех цветов. Для придания саду полноценной композиции, плодовые растения сажают вглубь участка, в вокруг них размещают тюльпаны, крокусы или нарциссы.

Сад в стиле модерн

Стиль модерн предполагает абстрактность форм. Его отличительной особенностью является уход от ровных линий и четких углов. Чтобы соответствовать выбранному стилю дизайна, овощи и иные растения принято сажать не только четкими рядами, но и разбивать их на небольшие группы. Грядки при этом дробят дорожками из маленьких камушков, бордюрами из карликовых кустарников, бревнышками или кирпичами.

Французский сад Французский сад — это холодная палитра цветов с нотками белого, голубого, пурпурного и зеленого; необычные изгороди, клумбы с вазами, гравиевые дорожки и каменные бордюры. Характерны также симметричные «зацикленные» элементы и скамейки, утопленные в зелени. Бытует мнение, что французский сад хорош лишь для больших открытых пространств, но это не так: его довольно-таки легко организовать на обычной даче, и смотреться он при этом будет весьма стильно.

Английский сад Безупречные, ровные поверхности — вот истинно английский стиль. Лужайки таких садов, каждую весну радуют глаз яркими броскими пятнами из нарциссов или крокусов. Естественности добиваются при помощи рассадки луковичных растений по определенным группам. Кустарники и деревья тоже сажают группами, прокладывая между ними искусственные ручьи. Неповторимую атмосферу саду придают пышные шары гортензии и бархат газона, а также вертикальное озеленение стен всех построек. Самые трендовые цветы в таком саду — розы (символ Англии).

Китайский сад Если на вашем участке много возвышенностей, чередующихся с низиной, то китайский сад окажется весьма уместен. Базовыми элементами его дизайна являются камни, вода, множество деревянных мостков, свисающие ивы, сливовые деревья, нарциссы, сосны. Вода в китайском саду — это связующее звено. А вот каменные горки в них принято делать без зелени.

Источник