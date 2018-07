Фиолетовая пудра. Кайли Дженнер может стать самым молодым миллиардером в истории 

Кайли Дженнер сидит за обеденным столом темного дерева в доме своей матери в Калабасасе, штат Калифорния, и просматривает варианты витрин для нового pop-up магазина. Младшая участница конгломерата Кардашьян-Дженнер должна решить, как демонстрировать продукцию ее косметической компании Kylie Cosmetics. Она постукивает по черному Iphone X серебристым ногтем и разворачивает экран, чтобы показать группе сотрудников торговый автомат.

«Ребят, представьте все то же самое, но с наборами помад, — говорит Дженнер, одетая в черный блейзер и черные же лаковые туфли от Louboutin с ярко-красными подошвами. — Я думаю, что это должен быть прозрачный автомат, где можно будет рассмотреть все цвета».

В конце концов, у них один источник состояния. «Социальные сети — это потрясающе, — говорит Дженнер. — Мне так просто коммуницировать с моими поклонниками и покупателями». Это плюс возможность оказывать влияние на вкусы аудитории — и есть, в сущности, весь ее бизнес, изобретение эпохи Instagram. Хьюлетт и Паккард обессмертили гараж — а у Дженнер есть ее (или мамин) кухонный стол. Ее империя стоимостью почти миллиард долларов состоит всего из семи сотрудников, работающих полный день, и пяти — занятых частично. Производство и упаковка? Переданы на аутсорс Seed Beauty, производителю косметики для частных лейблов в близлежащем Окснарде, штат Калифорния. Продажи и выполнение заказов? Переданы онлайн-магазину Shopify. Финансы и пиар? Ее проницательная мать Крис управляет основными бизнес-процессами в обмен на долю в 10% за менеджмент, которую она получает от всех своих детей. Как и бывает с ультралегкими стартапами, бизнес Дженнер — в основном воздух. И благодаря крохотным накладным расходам и затратам на маркетинг прибыли огромны и попадают прямо к Дженнер в карман.

В сущности, чтобы заработать все эти деньги, Дженнер достаточно было воспользоваться своей популярностью в соцсетях. Почти ежечасно она заходит в Instagram и Snapchat, строит глазки для селфи с подписями о том, какой оттенок теней Kylie Cosmetics она использовала, снимает видео о готовящихся продуктах и объявляет о новинках. Звучит просто, если не знать, что у нее более 110 миллионов подписчиков в Instagram и еще миллионы на Snapchat, причем многие из них — молодые женщины и девушки — аудитория одновременно огромная и сфокусированная, по крайней мере, если вы продаете товары для губ. И это без учета 16,4 миллиона человек, которые подписаны на ее компанию напрямую, или 25,6 миллиона, которые читают ее в Twitter.

С учетом вечно юной потребительской базы косметическая индустрия объемом в $532 млрд всегда развивалась под огромным влиянием трендсеттеров и ролевых моделей. Как и в случае с fast fashion в одежде, потребители поколения Z игнорируют неповоротливые бренды вроде L’Oréal, Estée Lauder и Coty в пользу продуктов с быстрым выходом на рынок, о которых они узнают в соцсетях.

Instagram помог и 34-летней Худе Каттан впервые войти в наш рейтинг в этом году, с чистыми активами в $550 млн Визажист, ставшая трендсеттером в цифровом мире, с 26 миллионами подписчиков в Instagram, она основала Huda Beauty в 2013 году после того, как три года вела блог о косметике. В декабре компания продала миноритарный пакет частному фонду TSG Consumer Partners.

Однако огромная и весьма преданная аудитория Дженнер выделяет ее на общем фоне. Младшая дочь Крис и Кейтлин Дженнер (бывший олимпийский чемпион-десятиборец Брюс Дженнер ), сестра топ-модели Кендалл Дженнер и сводная сестра Ким, Кортни, Хлои и Роба Кардашьян, Кайли Дженнер росла под пристальным вниманием публики. Сериал «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With the Kardashians) начал выходить, когда ей было всего десять лет, и поместил ее на телеэкраны в более чем 160 странах. Под влиянием их матери Крис, каждый член семейства Кардашьян-Дженнер обзавелся своим проектом по зарабатыванию денег — от мобильных игр (Ким) до модельного бизнеса (Кендалл) и даже носков (Роб), но юная Дженнер чувствовала себя потерянной.