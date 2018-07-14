Новая жизнь старых вещей: создание оригинального декора на приусадебном участке из старой садовой бочки

Ухоженный садовый участок — это не только красивый дом, аккуратные грядки и ровно подстриженная трава. Это еще и отсутствие различных объектов хозяйственного назначения, которые с течением времени теряют свой привлекательный внешний вид. Особенно это касается старых бочек, без которых многие садоводы не представляют себе ведение хозяйства загородом, ведь в них так удобно сжигать мусор. А проржавевшая бочка сразу же бросается в глаза. При этом она остается вполне функциональной и может служить еще долгие годы, но ее неэстетичный вид заставляет нас избавляться от нее. Во времена кризиса это не самое лучшее решение, тем более, когда есть множество вариантов вдохнуть новую жизнь в садовый инвентарь.

Перед тем, как оригинально декорировать бочку, следует убедиться, что она не проржавела до дыр — в этом случае любые реставрационные работы окажутся практически бесполезными. Но вот парадокс: если вы захотите использовать ее в качестве клумбы, то в корпусе вам придется проделать дренажные отверстия.

После того как вы определитесь с функциональным назначением бочки, ее нужно будет тщательно отмыть от грязи, а затем удалить ржавчину при помощи наждачной бумаги. Не забудьте обезжирить корпус: это не только поспособствует качеству сцепки краски с материалом, но и помогает сохранить нанесенные на него узоры и прочие элементы декора. Сначала бочку следует выкрасить в основной цвет, а уже потом применять различные техники декора. Для нанесения рисунка лучше использовать акриловые краски: они достаточно быстро сохнут, отличаются водостойкостью и не выгорают под прямым воздействием солнечных лучей. К тому же ими могут пользоваться люди, страдающей аллергией, и даже дети.

Удачный способ декорирования садовой бочки — нанесение узора с применением трафарета. Это хороший вариант, так как далеко не каждый умеет рисовать. Трафарет лучше всего сделать из тонкого картона, прозрачного файла для бумаг (мультифоры) или тонкого пластика, а изображение найти в интернете. Если контур слишком большой, то его можно разделить на фрагменты. На картон рисунок лучше наносить карандашом, на мультифору фломастером. Самое главное здесь — вырезать строго по линиям, без повреждений. Также в качестве трафарета могут подойти и природные материалы, такие как, листья, ветки, ракушки. Трафарет крепится к поверхности при помощи двустороннего скотча. Если вы хотите придать изображению фактурности и выпуклости, то воспользуйтесь строительным клеем с отсевом. Для получения плавных оттенков лучше всего использовать баллончик с краской.

Как мы уже говорили ранее, при декорировании старой садовой бочки самое главное — определиться с ее функциональным назначением и выбрать тему рисунка, ведь практически любую вещь можно превратить в арт-объект. Вы можете украсить корпус бочки героями любимых фильмов или сериалов. Только представьте, как необычно она будет смотреться, например, с персонажами из всеми любимого фильма «Звездные войны».

Если вы любитель стиля сооl Britain, то можно раскрасить бочку как почтовую колонну или стилизовать ее под знаменитую на весь мир телефонную или полицейскую будку. Впрочем, для создания атмосферы современной Британии достаточно будет просто изобразить на ней Британский или Английский флаг.

Поклонникам солнечного стиля прованс можно украсить бочку несколькими оттенками лавандового цвета, которые будут плавно переходить один в другой, или же просто изобразить лазурное море с пенящимися волнами.

Если ваша бочка располагается около детской площадки, то, бесспорно, лучше всего изобразить на ней мультипликационных героев. Позвольте вашему ребенку поучаствовать в столь интересном процессе: это не только позволит занять его делом, но и придаст работе определенной важности, ведь нет ничего более ценного, чем совместный досуг.

Ваш садовый дом сделан из кирпича? Вы не любите яркие цвета? Тогда на бочке можно изобразить кирпичики, который составят единую гармоничную композицию на участке с жилым зданием.

Если вы приверженец эко-стиля, то при помощи специального клея бочку можно украсить камушками или черепицей. На это уйдет больше времени, но результат превзойдет все ваши ожидания.

Флуоресцентная краска — это еще один из способов создания необычного декора, который отлично будет смотреться в темное время суток. Вы можете изобразить звезды, вселенную, или же проявить фантазию и юмор и нарисовать неожиданно пугающую картину — таким дизайном вы совершенно точно сумеете удивить ваших гостей.

Если ваша бочка больше не может служить вам по прямому назначению, или же просто оказалась ненужной, то из нее можно сделать замечательные цветочные клумбы. А если ее обрезать и поместить в грунт, то вы получите маленький чудесный пруд на своем участке.

Чтобы рисунок на металлическом корпусе радовал вас долгое время, не забудьте покрыть его лаком. Помните о том, что ваша бочка по стилистике не должна выбиваться из концепции ландшафтного дизайна. Постарайтесь достигнуть цветовой гармонии с остальными постройками, расположенными на участке, или же, напротив, сделать ее ярким акцентом в саду. Помните о том, что основная ваша задача — подарить новую жизнь старой вещи, и сделать это нужно таким образом, чтобы она еще долгое время радовала вас и ваших близким своей красотой.

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