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Самарские полицейские помогли подростку, которому стало плохо на улице
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Самарские полицейские помогли подростку, которому стало плохо на улице 

63.ru 1 час назад
Два самарских полицейских в Железнодорожном районе оказали первую помощь подростку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Во время патрулирования на улице Пролетарской к майору полиции Татьяне Лупцовой и младшему лейтенанут Константину Осипову подошел юноша. Он пожаловался на головокружение, сильные боли в животе, и попросил помочь ему.
Стражи порядка, отведя мальчика в тень, попросили в одном из офисов воды и оказали ему первую медицинскую помощь. О произошедшем полицейские незамедлительно сообщили в службу скорой медицинской помощи, родителям мальчика и доложили руководству.
— Когда на место происшествия приехала бригада «скорой», полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам о времени обращения, жалобах и предпринятых ими действиях. Передав ребенка в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести свою службу, — рассказали в областном главке.
Чуть позже в социальных сетях благодарные родители опубликовали сообщение с текстом: «Прошу выразить благодарность наряду полиции за проявленную заботу и помощь в трудной сложившейся ситуации у моего ребёнка на улице Пролетарской. Огромное человеческое спасибо этим людям за то, что не остались равнодушными и безразличными к чужой беде.»
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Женский форум
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