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«У меня был шок»: Фадеева окружили голые мужчины
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«У меня был шок»: Фадеева окружили голые мужчины 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Продюсер Максим Фадеев отличается не только выдающимися музыкальными талантами, но и небывалой искренностью по отношению к своим слушателям. В частности, он не постеснялся рассказать про то, как в детстве попал в окружение голых мужчин.
Максим Фадеев признался, что в его жизни было очень много поступков, за которые ему теперь стыдно. Вспоминать об это он не любит. Однако происходили с продюсером и забавные случаи, которыми он, при всей их противоречивости, может поделиться с поклонниками.
"Я был совсем маленький и пошел в баню, не зная, зачем она нужна и что там происходит. И когда попал в окружение голых мужчин с тазиками и вениками, у меня был такой шок, что я просто не понимал, где нахожусь", — цитирует StarHit Максима Фадеева.
Продюсер принял участие в съемках программы «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4. Экспериментальный и провокационный характер шоу подразумевает неудобные вопросы и постоянные подколы со стороны ведущего «дяди Вити». Фадеев признался, что прекрасно осознавал куда шел и был готов почти ко всему, что случилось.
"Я шел на шоу с настроем, что он ни разу меня не рассмешит. Я даже сделал ставку в размере десяти тысяч рублей на то, что он меня не рассмешит, я очень сильно не хотел смеяться. Но, по итогу, я ему задолжал и долг этот отдал", — признался он.
К юмору же у продюсера очень большие требования. «Мне кажется, что юмор — это тонкая штука. Есть ведь интеллектуальный юмор, а есть ниже пояса. Думаю, что современный российский юмор — это пока что история про юмор ниже пояса, но у кого-то, бывает, он поднимается до пупка, но до головы пока никто еще не допрыгнул», — уверен Максим Фадеев.
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