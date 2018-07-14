Как создать красивый зимний пейзаж в саду

Осень и зима у большинства любителей загородного отдыха ассоциируются с тишиной и покоем. Традиционно считается, что ближе к концу октября и примерно до середины апреля жизнь на участке замирает, а буйство красок сменяется степенным пейзажем, который представляет собой один большой белый сугроб. Но зачем же отказывать себе в эстетическом удовольствии? Есть немало способов украсить дачную территорию, и сделать это можно настолько изящно, что каждый раз вы с большой радостью будете выходить из дома на улицу и любоваться зимним садом.

Для создания красивого зимнего сада необходимо провести серьезные подготовительные работы: до наступления холодов нужно собрать всю сухую траву и увядшие цветы, утеплить декоративные растения, удалить с участка различный мусор, который имеет тенденцию накапливаться за летний период.

После того как вы расчистите территорию, следует задуматься о создании качественного освещения на участке. Зимой световой день очень короткий, и все ваши старания могут оказаться напрасными, если большую часть времени декор будет находиться в темноте, и оценить его красоту не представится возможности. К тому же при помощи оригинальной подсветки вы сумеете создать настоящую сказочную атмосферу. Вдоль дорожек лучше всего установить высокие фонари, а деревья и фасад дома украсить милыми фонариками или разноцветными гирляндами.

Если вы любите птиц, то наверняка знаете, что во время заморозков они испытывают большие сложности с добыванием пищи, поэтому отличной идеей станет украшение садовых деревьев стильными кормушками. При желании такие домики можно установить на высокие шесты, раскрашенные яркими красками. Таким образом, вы не только «оживите» свою территорию, но и поможете пернатым перезимовать.

В холодное время года загородом обычно повсюду лежат сугробы — их тоже можно использовать для того чтобы придать участку оригинальный вид. Особенно хорош этот способ декорирования будет в том случае, если у вас есть дети. Совместно с ними вы можете вылепить не только банального снеговика, но и различных сказочных персонажей или животных. Чтобы процесс оказался более увлекательным, раскрасьте получившиеся фигурки при помощи пищевых красителей или обыкновенной гуаши а затем дополните их старым шарфом и шапкой.

Есть еще один интересный способ украшения зимнего сада — цветные ледяные сферы. Сделать их очень просто: возьмите обычные воздушные шарики, залейте в них воду, смешанную с пищевыми красителями, и вынесите на улицу. За ночь жидкость превратится в лед. Аккуратно удалив оболочку, вы получите необыкновенные разноцветные кристаллы, которые можно выложить вдоль дорожки. А чтобы они светились в темноте, установите позади маленькие фонарики. Кстати, сферам можно придать не только круглую, но и любую другую форму, прибегнув к помощи различных подручных материалов, например пластиковых бутылок или старых детских игрушек.

Таким же способом можно сделать интересные подвески на деревья. Для этого подойдут любые плоские предметы (детские формочки, силиконовые формы для выпекания), в которые заливают и замораживают воду. А чтобы подвески получились более интересными, внутрь добавляют листья, ягоды, цветы, веточки или кусочки фруктов. И не забудьте положить в емкость с водой веревочку, чтобы затем можно было без труда повесить оригинальные фигурки на деревья. Однако иногда случается так, что зима оказывается бесснежной. Не стоит расстраиваться по этому поводу: отыщите камни интересной формы, покрасьте в различные цвета или же нарисуйте на них необычный орнамент. Крупные валуны можно украсить с помощью растений: аккуратно приклейте их к поверхности, а затем покройте специальным лаком.

Как это ни парадоксально, но наиболее масштабные работы по подготовке сада к зиме проводят ранней весной, когда уже нет снега, а листва и трава еще не появились. В этот период отлично просматривается вся территория; поэтому, вооружившись бумагой и карандашом, набросайте план реструктуризации участка. Обозначьте на нем как пустые места, так и те, на которых кустарники растут слишком плотно. Запланируйте посадку хвойных деревьев, которые станут радовать вас круглый год яркостью и свежестью своей зелени, или приобретите саженцы с красивыми шишками или сочными ягодами. Например, очень красиво на белоснежном фоне будет смотреться рябина (а она бывает не только красная, но еще и желтая). Но и это еще не всё: сад вполне можно украсить деревьями с яркой корой. Некоторые сорта ивы имеют красный окрас, а кустарники семейства кизиловых способны поразить своей бордово-фиолетовой окраской.

Если вы хотите сделать свой сад удивительным, необыкновенным, то попробуйте придать ветвям и кронам деревьев оригинальную форму. Четкие темные линии на фоне бескрайней белизны снега создадут ощущение интересного геометрического орнамента. Прекрасным дополнением к ним послужат различные травы и декоративная капуста: покрывшись инеем, они превратятся в настоящие произведения искусства.

Как видите, даже в зимнем саду можно создать неповторимый пейзаж. Главное, помнить о том, что декора не должно быть слишком много, так как перегруженное деталями пространство зачастую смотрится некрасиво и безвкусно. Если соблюдать все рекомендации, то вы получите стильный ландшафт, который будет радовать вас на протяжении всех долгих холодных месяцев.

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