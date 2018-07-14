Почему главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт носит жилет, объяснение

Главный аксессуар ЧМ-2018.

Он мог бы стать символом победы и окончательно свести Англию с ума. Но сборная не вышла в финал, так что фартовость еще предстоит уточнить. Речь о жилете главного тренера англичан Гарета Саутгейта

Для начала главное — Саутгейт носит жилет совершенно неправильно, нарушая все правила классического мужского этикета. Во-первых, его жилет с атласной спиной — такое можно надевать только по пиджак. Во-вторых, Саутгейт носит брючный ремень, а жилет подразумевает подтяжки. В-третьих, жилет никогда не застегивают на все пуговицы — нижняя остается расстегнутой. Все три правила, понятно, сформировались три сотни лет назад и безбожно устарели. Особенно учитывая историю их появления. Например, говорят что однажды король Эдвард VII после десерта почувствовал, что живот слишком большой и одежда стесняет. Тогда он расстегнул нижнюю пуговицу — так же сделали и все остальные за столом. И расстегнутая пуговица стала частью этикета. Но все-таки речь об англичанах, для которых многие традиции святы. Саутгейту не только прощают все — его жилет стал символом неожиданного успеха сборной Англии на чемпионате мира в России.

Саутгейт носит жилет в честь своего деда, который был морским пехотинцем и всегда одевался идеально. Свой жилет тренер англичан закупил в Marks & Spencer, стоит всего 65 фунтов. Точнее, весь этот костюм — официальный для сборной, просто никто из игроков и тренерского штаба больше не хранит верность жилету. В M&A заявляют, что за время чемпионата мира интерес и продажи одежды выросли на 35%. В магазинах Debenhams тоже подтвердили существование «эффекта Саутгейта»: «Мы видели, как продажи и онлайн-поиски увеличились с момента начала чемпионата мира». На территории Англии поиск всего, связанного с жилетами, вырос на 41% с начала турнира. А бренд T. M. Lewin опубликовал твит: «Темпы роста продажи жилетов пробивают потолки стадионов». «Меня немного беспокоит такое внимание — я никогда не был иконой стиля. Я же не Дэвид Бекхэм . Если бы вы сказали кому-то в „Кристал Пэлас“, где я начинал, что из меня сделают образец для подражания в моде, вас бы выгнали с поля», — признавался Саутгейт. M&A обещали ему пожизненный запас жилетов, если сборная выйдет в финал ЧМ. Не в этот раз.

Кто-то из болельщиков пошутил и составил отзыв на жилет на сайте M&A, якобы от имени Саутгейта. Магазин опубликовал текст в инстаграме: «Я начал новую работу и нуждался в одежде для деловой поездки в Россию. Этот жилет идеально подходит ко всему, но я предпочитаю носить его с галстуком в полоску и бледно-голубой рубашкой. Другой плюс — легко стираются грязь, пот и слезы. И, знаете, я чувствую, что этот жилет приносит удачу». Болельщики приезжали в Россию и приходили на стадион в жилетах. Национальный авиаперевозчик British Airways раздавал жилеты всем пассажирам рейса из Лондона в Москву.

Благотворительные организации использовали жилет как символ новых акций. Английские издания ставили жилет на обложку, веря в его силу. В Англии уверены, что именно жилет делает Саутгейта серьезнее на поле, добавляет ему авторитета перед игроками.