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Как сжечь 2000 калорий за уборкой
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Как сжечь 2000 калорий за уборкой 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Как потратить много калорий во время домашней уборки
1. Возьмите широкую щетку и, энергично пройдясь с нею по квартире, сожгите до 136 калорий за 30 минут.
2. Протереть пыль на всех полках в доме обойдется вам в 170 калорий в час.
3. Помыли полы в два прохода? Минус 187 калорий за 30 минут.
4. Хорошенько отмыть окна — 334 калорий в час!
5. Пройдясь с пылесосом по всем углам, понаклонявшись и заглянув во все закоулки, вы сожжете 238 калорий.
6. Отключите автоматический отжим и выжмите белье руками. Еще 153 калории потрачены. Кстати, и трицепсы дряблыми не будут.
7. Отдраили ванну до блеска? Еще 258 калорий во время уборки дома в зачет.
8. 200 калорий за 30 минут, а всего-то подвигали кресла, диван и тумбочки.
9. Покрасить стены обойдется вам в 334 калорий в час минимум.
По материалам
GoodHousekeeping
Фото: архив ДО.
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Женский форум
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