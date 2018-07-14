Как сжечь 2000 калорий за уборкой

Как потратить много калорий во время домашней уборки

1. Возьмите широкую щетку и, энергично пройдясь с нею по квартире, сожгите до 136 калорий за 30 минут.

2. Протереть пыль на всех полках в доме обойдется вам в 170 калорий в час.

3. Помыли полы в два прохода? Минус 187 калорий за 30 минут.

4. Хорошенько отмыть окна — 334 калорий в час!

5. Пройдясь с пылесосом по всем углам, понаклонявшись и заглянув во все закоулки, вы сожжете 238 калорий.

6. Отключите автоматический отжим и выжмите белье руками. Еще 153 калории потрачены. Кстати, и трицепсы дряблыми не будут.

7. Отдраили ванну до блеска? Еще 258 калорий во время уборки дома в зачет.

8. 200 калорий за 30 минут, а всего-то подвигали кресла, диван и тумбочки.

9. Покрасить стены обойдется вам в 334 калорий в час минимум.

По материалам

GoodHousekeeping

Фото: архив ДО.