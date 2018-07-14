Они все врут: звезды, скрывающие свой возраст. Угадываем по фото

Бейонсе

Бейонсе, 2018 год Начало непоняток с возрастом Бейонсе положил ее отец. В одном из интервью он сказал, что его дочь — ровесница Пинк , хотя по официальным данным у них разница в два года. А потом папа звезды долил масла в огонь и сравнил Би с Ашером, обмолвившись, что они одногодки. Но разве Ашер не должен быть старше Бейонсе на три года? В общем, поклонники певицы в недоумении: стоит ли верить, что певице 36 лет? Нам хочется думать, что певица не врет, ведь выглядит она не старше заявленных лет.

Джессика Честейн, 2018 год Джессика однажды заявила журналистам: «Я никогда не скажу свой точный возраст. Я актриса, хочу играть разные роли, не привязываясь к возрасту». Логика в ее словах есть, но мы все равно не понимаем, зачем настолько тщательно скрывать дату рождения, ведь ее актерский талант позволяет играть разные роли. По данным Википедии, Джессике 41 год, но это не точно. Мы бы дали ей от силы 37 лет.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс, 2018 год Американская супермодель весьма свободно относится к возрасту. В шоу «Топ-модель по-американски» она во всеуслышание заявляла, что можно убавить себе столько лет, сколько захочется: «Если вам двадцать, а выглядите вы на 16, то скажите агенту, что вам 15. Потом, когда получите контракт и гонорары, уже никому не будет дела до того, что там написано в паспорте». После таких речей журналисты стали наперебой доказывать, что Тайра убавила себе пару лет, но железных доказательств до сих пор нет. Мы считаем, что Тайре не больше 44, как она и говорит.

Мелани Гриффит, 2018 год Сколько на самом деле лет Мелани Гриффит, не знает никто! Ну, кроме, конечно, ее матери, но она тоже тщательно хранит секрет. Мелани несколько раз меняла свою официальную дату рождения и остановилась только после замужества с Антонио Бандерасом . Актер был против таких обманных способов омоложения и запретил Мелани путать поклонников датами. Говорят, он и сам ни разу не видел паспорт Гриффит и не знал, сколько ей лет. Официально — 60, но мы думаем, что пару лет она все же утаила.

Шэрон Стоун, 2018 год Шэрон Стоун сломала систему — она добавляет себе возраст! Справедливости ради стоит отметить, что Шерон привирает насчет возраста очень редко и то в шутку. Как говорит актриса, это хороший способ услышать комплименты о том, как хорошо она сохранилась. Мы считаем, что ей этого не нужно. В свои 60 лет она выглядит максимум на 55.

Агнесс Дейн, 2018 год Супермодель тогда была не знакома с Тайрой Бэнкс, но воспользовалась ее советом. На первом кастинге в 18 лет девушка заметила, что все вокруг нее явно младше. Когда до нее дошла очередь, она заявила, что ей 13 лет! Авантюра прошла, ведь девушка действительно выглядела намного младше. Обман раскрыли однокласницы Агнесс: девушки завидовали ее успеху и создали в «Фейсбуке» группу «Агнесс, тебе не 13». Думаем, что сейчас, как и в юности, Агнесс запросто может себе позволить скосить лет пять.

Пэрис Хилтон, 2018 год Сейчас блондинка в шоколаде остепенилась и уже не мелькает в скандальных хрониках. Но в период своей бурной молодости Пэрис решила подделать документы, чтобы стать моложе. В паспорте стал указан 1981 год рождения вместо 1979-го. Попалась Хилтон почти сразу же — паспорт исправила, а водительское удостоверение и страховку оставила как есть. Глупая осечка позволила знаменитости покончить с обманом и смириться со своим возрастом. Сейчас она выглядит от силы на 33 года, так что бояться было нечего.

Надежда Мейхер-Грановская

Надежда Мейхер-Грановская, 2018 год Русские звезды тоже не пренебрегают возможностью казаться моложе. Надежда Мейхер-Грановская, участница золотого состава «Виа-Гры», как минимум четыре раза праздновала свое 29-летие. Непонятно, кто в это поверил, ведь Алена Винницкая (они с Грановской одновременно пели в «Виа-Гре») не скрывает свой возраст: ей 37 лет. Получается, что на момент съемки клипов Надя была младше на 8 лет. В это верится слабо. Грановская выглядит отлично, но все же заметно, что певице давно за 30.

Ребел Уилсон, 2018 год Австралийская актриса стала известна после премьер фильмов «Идеальный голос» и «Мальчишник в Вегасе». Вместе со славой пришли и скандалы: журналисты обвинили Ребел в том, что она врет по поводу своего возраста, детства и родства с Уолтом Диснеем . Уилсон это задело, она подала на издание в суд — и выиграла дело! У нас нет сомнений, что девушка не врет, ей 38 лет, не больше. Иначе зачем затевать такой скандал из-за какой-то там статьи?

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