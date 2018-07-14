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Жителей Ижевска научили писать письма заказчикам
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Жителей Ижевска научили писать письма заказчикам 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска рассказали, как писать письма заказчикам. 13 июля на площадке City Fest в рамках IT-City meetUP прошла лекция Эльвиры Стрелковой «Как (воз-) разбудить заказчика».
Из-за большой занятости, заказчик не в состоянии уделять много времени на составление ответов в электронной почте. Все делается на ходу. Например, если получатель письма не ответил на него в течение трех часов, то, скорее всего, ответа уже не будет.
Для того чтобы получить ответ, желательно быстрый, вопросы нужно излагать очень четко и коротко. В задаваемых вопросах должно быть достаточно информации. Важна открытость и простота текста. Тема вашего обращения должна быть актуальной. Если необходимо получить варианты решений от заказчика, нужно приложить свои варианты решений с плюсами и минусами. Если же вопросов много, Эльвира Стрелкова советует обсуждать их по телефону. В электронных письмах при большом количестве вопросов нужно пользоваться таблицами, картинками, составлять прототипы и макеты, для легкого восприятия текста.
Материал подготовила Мария Биланюк
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