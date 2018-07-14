Ещё
Ученые юга России рассказали, как распознать ядовитую змею
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые юга России рассказали, как распознать ядовитую змею 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— В Ростовской области встречается довольно ограниченная группа видов змей: три вида полозов, медянка обыкновенная, гадюка степная и два вида ужей, — говорит Никита Панасюк. — Чаще всего у воды можно встретить водяного ужа. В отличии от обыкновенного ужа он не имеет оранжевых пятен на голове, что обычно и пугает горожан. Водяной уж встречается на побережье Азовского и даже Черного моря.
На курортах Краснодарского края других «морских змей» вы не встретите. Молодые ужи достаточно быстро успокаиваются в руках, как правило, не проявляют агрессии при отлове. Следует сказать, что детеныши гадюки, напротив, всегда ведут себя агрессивно и с ранних пор довольно ядовиты.
Отличить ядовитую змею можно по глазам. Спутать «кошачий» зрачок гадюки с круглыми глазами ужей, полозов, ящериц и лягушек, не сможет никто, даже человек далекий от зоологии. Укус гадюки болезненный, конечность обычно синеет и опухает. Может начаться тошнота, головная боль. Длина степной гадюки, как правило, не превышает 50 сантиметров.
Если же встретили ядовитую змею в степи, то обычно достаточно остановиться и дать ей уползти. Если буквально чуть на нее не наступили, то нужно сделать шаг назад, желательно по уже пройденному пути. Рассматривать гадюку с дистанции одного метра вполне безопасно, а вот стараться схватить без соответствующего навыка и снаряжения не рекомендуется.
Российская Газета: последние новости
В Таиланде выводят из затопленной пещеры последнюю группу детей В США перед судом предстал годовалый мальчик Дачников не будут штрафовать за "неправильные" семена
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жили бедно, он воровал деньги»6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет30
Как виагра воздействует на женский организм4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение