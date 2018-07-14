Ученые юга России рассказали, как распознать ядовитую змею

— В Ростовской области встречается довольно ограниченная группа видов змей: три вида полозов, медянка обыкновенная, гадюка степная и два вида ужей, — говорит Никита Панасюк. — Чаще всего у воды можно встретить водяного ужа. В отличии от обыкновенного ужа он не имеет оранжевых пятен на голове, что обычно и пугает горожан. Водяной уж встречается на побережье Азовского и даже Черного моря.

На курортах Краснодарского края других «морских змей» вы не встретите. Молодые ужи достаточно быстро успокаиваются в руках, как правило, не проявляют агрессии при отлове. Следует сказать, что детеныши гадюки, напротив, всегда ведут себя агрессивно и с ранних пор довольно ядовиты.

Отличить ядовитую змею можно по глазам. Спутать «кошачий» зрачок гадюки с круглыми глазами ужей, полозов, ящериц и лягушек, не сможет никто, даже человек далекий от зоологии. Укус гадюки болезненный, конечность обычно синеет и опухает. Может начаться тошнота, головная боль. Длина степной гадюки, как правило, не превышает 50 сантиметров.

Если же встретили ядовитую змею в степи, то обычно достаточно остановиться и дать ей уползти. Если буквально чуть на нее не наступили, то нужно сделать шаг назад, желательно по уже пройденному пути. Рассматривать гадюку с дистанции одного метра вполне безопасно, а вот стараться схватить без соответствующего навыка и снаряжения не рекомендуется.