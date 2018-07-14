Анна Цуканова-Котт рассказала о своем питании во время грудного вскармливания

Сейчас актриса не ест морепродукты и не пьет кофе.

Звездная мама Анна Цуканова-Котт в своем Instagram рассказала, в чем отказывает себе, пока кормит малышку грудью. Поклонники актрисы регулярно задавали вопросы о питании в соцсетях. И сейчас Анна Цуканова-Котт решила раскрыть все секреты.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

13 Июл 2018 в 10:57 PDT Не ем ничего ярких цветов, типа ягоды🍓, не ем цитрусовые, не ем азиатскую кухню, соусы, не пью алкоголь, не ем морепродукты и не пью кофе!

— поделилась актриса.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

26 Июн 2018 в 8:07 PDT «Естественно, не пью газировку и не ем фастфуд🍔 и всякие чипсы👋🏻. То есть у меня сейчас такое супер правильное питание, которое идет на пользу и мне (не поправишься на такой диете) и малышке не вредит», — рассказала об ограничениях в еде Анна Цуканова-Котт.

В ответ актриса решила спросить у своих подписчиц, соблюдали ли они какую-либо диету во время грудного вскармливания. «С первым не ела практически ничего. Шоколад в полгода попробовала. А с дочкой практически с роддома шоколад. В 2 месяца чай с лимоном на ура. Поправлялась что с сыном, что вот с дочкой одинаково… С дочей даже раньше худеть начала… Сына кормила 1год и 4 месяца, дочку пока 8,5 месяцев. Я считаю, что это все индивидуально. Если ребенок аллергик, то там на все, вплоть до воды, а если норм, то хоть что ешь», «Я кормила 2,5 года! И помню по началу ела все только варёное, нежирное, несоленое. Никаких кабачков и огурцов — колики от этого. Кофе и алкоголь — понятно тоже был исключен. После года — уже стала позволять разное, но старалась не злоупотреблять сладким и прочими вредностями. Это оч здорово, если кормишь — и ребёнку огромная польза и фигуре — все так! Я набрала 18кг за беременность. И уже за первые полгода скинула 25», «Мы тоже на гв, питаюсь овочащи зелеными, но помидоры ем, реакции не было. Сладкое жирное мучное не ем) сахар заменила на сах зам) все на пару, на сухой сковороде жареное, тушеное или вареное)))) из специй соль перец чуть и все)))) пью чай или цикорий)))) и прекрасно себя чувствую) и худею, и кормлю)))))», «Ела все, на ребенке не отразилось, на фигуре— да🙈», «Нам через неделю два месяца, не ем только чипсы и фасфуд, остальное все по чуть-чуть: и ягоды, фрукты, и кофе, и шоколад)», — поделились своим опытом пользовательницы соцсетей.

Напомним, что у Анны и ее мужа Александра 20 июня родилась девочка. О беременности звезды стало известно в марте нынешнего года, счастливую новость сообщила поклонникам сама Анна: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье 🙈☺️🙈 мы очень счастливы!» — написала актриса в личном блоге, продемонстрировав нежный кадр с округлившимся животиком.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

21 Мар 2018 в 1:42 PDT И уже спустя полторы недели после рождения второго ребенка Анна Цуканова-Котт блистала на светском мероприятии. Актриса посетила благотворительный ужин, который прошел в Эрмитаже . Поклонники восхитились фигурой молодой мамы.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

1 Июл 2018 в 11:59 PDT Поклонники Анны, а также ее друзья засыпали актрису комплиментами. «Анна! Какая же вы красивая! Такая изящная, женственная! В вас столько харизмы, столько внутренней красоты! Мы вас очень любим!», «Шикарная, даже и не скажешь, что несколько дней назад стала мамой💫 волшебно выглядите ☀️», «Аня, вы прекрасны!», — так отреагировали подписчики в Instagam. «Анюта, с ума сойти, как круто ты выглядишь!», — прокомментировала выход в свет Цукановой-Котт звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова

А недавно звездная мама продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике. «Дорогие мои беременные подписчицы, желаю вам легкой беременности и мощной силы воли, чтобы не есть „токсичных продуктов“ и знайте, если я справилась, значит и вы сможете. И еще! Кайфуйте от каждого вашего „беременного дня“! Это такое счастье — растить внутри себя чудо», — эмоционально написала звездная мама.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

7 Июл 2018 в 8:58 PDT Напомним, актриса Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта ). Помимо новорожденной дочки, пара растит сына Михаила (2008 года рождения).

Всех с днём семьи!❤️Семья — это самое прекрасное, что есть! Это тепло и приятные проблемы, семья — это нежность и забота! Семья — это поддержка 24/7🕑 Берегите друг друга и не ссорьтесь по мелочам!🙌🏻 foto @natots 📷#аннацукановакотт #актриса #александркотт #мишакотт #семья #котт #семьякотт #котики #семейнаяфотография

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

8 Июл 2018 в 9:15 PDT Фото: Instagram @annatsukanovakott