Бренд «Святая» ответил на обвинения в разжигании межнациональной розни

Представители казанской марки одежды «Святая» ответили на обвинения в разжигании межнациональной розни. В ряде татарстанских телеграм-каналов, а также социальной сети Инстаграм обсуждали футболки бренда с надписями «марҗа» и «марҗа түгел». В разговорной речи «марҗа» — термин, который может использоваться для оскорбления женщины — не мусульманки, в том числе, русской. В сети посчитали выбор принта спорным. В компании же отметили, что «марҗа» на татарском языке означает «русский», соответственно, «марҗа түгел» — «не русский». Подобное объяснение появилось в качестве одного из ответов на критические комментарии пользователей. Кстати, часть комментаторов поспешили защитить бренд, отметив, что критика — лишь попытка ухудшить репутацию компании. Другие, напротив, отметили, что мы имеем дело с самопиаром.