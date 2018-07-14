Черное озеро и домик для божьих коровок. В Перми появился новый арт-объект

Команда строителей домика

Пермяки, любители природы, собрали команду «Линия жизни», провели субботник на озере в микрорайоне Южный и установили новый арт-объект.

Сначала — основа

— Здесь, в микрорайоне Южный очень красивое место, — говорит одна из организаторов мероприятия Надежда Баглей. — Лес и озеро, на котором часто плавают утки.

На озере очень красиво

Название водоему дали местные жители. Черным они его назвали, потому что поверхность озера выглядит очень темным.

Участвуют все!

Здесь часто бегают спортсмены, прогуливаются люди с собаками, приходят целыми семьями. Мы пришли сюда, чтобы провести субботник, а мусора почти не нашли. Собрали всего два пакета. Это очень здорово, что местные жители так бережно относятся к природе.

Получился настоящий домик

В благодарность волонтеры соорудили небольшой арт-объект в виде домика и заселили его божьими коровками.

У домика должна быть табличка. Кажется, новоселы не прочь помочь и забираются на руки художникам

— Рядом мы нашли корень дерева, который «превратили» в человечка, — говорит Надежда. — Думаем, что для тех, кто прогуливается здесь по лесной тропе, это будет добрым сюрпризом.

Строители и о тропинке позаботились

В августе в Перми появится Стена Цоя. О будущем арт-объекте и фестивале, на котором его откроют, писал 59.ru.

Первый житель торопится в новый дом