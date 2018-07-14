«Синдром Ионы»: почему некоторых людей преследует несчастье

Наверное, вам приходилось встречать людей, рядом с которыми окружающих буквально начинают преследовать беды и неудачи. Причем сами эти люди никому ничего плохого не делают. Это явление называют «синдромом Ионы», в честь библейского пророка, попавшего некогда в аналогичную ситуацию, и оно давно и хорошо известно.

Тифозная Мэри

Больше всех среди таких людей прославилась девушка, которую прозвали Тифозной Мэри. В начале прошлого столетия она несколько раз устраивалась поварихой в разные нью-йоркские семьи. Вскоре члены семьи, где работала Мэри, непременно заболевали тифом. Сама же она всегда оставалась здоровой.

Слухи о происходящем разнеслись довольно быстро. Мэри обвинили в том, что она намеренно заражает своих хозяев. Ее поместили под арест. Три года молодая женщина провела в одиночной камере, где ее постоянно подвергали медицинским обследованиям. Но, против ожидания, у нее не нашли тифозных бацилл. Следовательно, она не могла переносить инфекцию.

В конце концов, Мэри отпустили на свободу, но на всякий случай запретили ей работать прислугой. Тогда девушка сменила себе имя и устроилась на службу в Слоанский родильный дом. Пять лет прошли спокойно, но затем приключился скандал: сразу несколько рожениц, которых обслуживала Мэри, захворали тифом.

На этот раз женщину не пощадили. Ее отдали под суд и приговорили к пожизненному заключению. Судьи сочли, что она стала причиной массовых эпидемий в городе. Хотя каким образом это ей удалось, никто объяснить не мог. Загадка Тифозной Мэри не разгадана и по сей день

Джин Уэбер

В 1906 году некую американку французского происхождения по имени Джин Уэбер обвинили в убийстве

четверых детей. Двое из них являлись ее собственными сыновьями, а еще за двоими женщина присматривала. Был громкий процесс, журналисты назвали Джин «Людоедкой»… Но в ходе следствия было доказано, что все четверо скончались по совершенно различным причинам, и ни в одном случае это не было убийством.

С миссис Уэбер были сняты все обвинения, она вышла на свободу. Через несколько месяцев Джин поехала погостить к своей подруге и принялась играть с ее маленьким сынишкой. Во время игры мальчуган вдруг стал сильно кашлять и упал мертвым… Уэбер вновь обвинили в убийстве ребенка. Но выяснилось, что мальчик скончался от естественных причин и подруга матери тут ни при чем.

Кристина Фоллингз

18-летняя Кристина Фоллингз из Блаунстауна, штат Флорида, трудилась няней. 2 февраля 1980 года девушка позвонила в полицию и рассказала, что ребенок, находившийся под ее присмотром, внезапно умер. Экспертиза показала, что причиной смерти стал рак мозга, которым страдал малыш. Кристину в этот раз никто ни в чем не обвинил.

Переехав из родного города в Лэйкхенд, мисс Фоллингз опять решила устроиться няней. Но когда ее представили детям новых хозяев, у двоих малышей начались конвульсии. Их пришлось срочно отправить в больницу.

И снова никому не пришло в голову, что это может быть связано с Кристиной. Она пошла работать в другую семью. Всего через несколько дней малыш, находившийся на ее попечении, скончался от миокардита. Неделю спустя умер другой ребенок, за которым присматривала Фоллингз. А 12 июля 1980 года еще одна ее подопечная, которой перед этим сделали прививку от коклюша, скончалась на руках Кристины.

Разумеется, доказать, что Кристина Фоллингз виновна в смерти детей, не удалось. Все же ей пришлось подвергнуться медицинскому обследованию: было выдвинуто предположение, что в организме девушки присутствуют возбудители каких-то заразных болезней, которые и убивали ее подопечных. Но никаких следов смертоносных вирусов у нее не обнаружили. Однако на работу няней Фоллингз больше не брали.

В чем причина «синдрома Ионы»?

Разумеется, не всегда общение с «человеком-несчастьем» вызывает болезни или смерть. Бывает, приходит на работу новый сотрудник или в доме появляется новый жилец, и вскоре у всех, кто с ним тесно контактирует, начинаются разного рода проблемы и неприятности. Это могут быть не только болезни, но и несчастные случаи, травмы, семейные или профессиональные неурядицы… Между тем новенький может казаться вполне приятным и дружелюбным человеком, и он тут явно ни при чем.

Наверняка вы не раз слышали и о том, что не следует общаться с неудачниками. Неудачи заразны. Заметьте: стоит сойтись поближе с человеком, которого преследуют неприятности, как и у вас в жизни начинается черная полоса: вы теряете работу, финансы, рушатся личные отношения…

Рациональное объяснение «синдрому Ионы» подобрать, пожалуй, трудно. Парапсихологи утверждают, что причиной может быть проклятие, наложенное или на самого человека, или на его предков. Либо человек расплачивается за кармические грехи. В результате он, сам того не желая, сеет вокруг себя разрушение. Как бы то ни было, если вы столкнулись с подобной личностью, то лучше держаться от нее подальше.

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