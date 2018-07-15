Болельщики до отказа забили фан‐зону на Воробьевых горах

Сотни футбольных болельщиков заполонили фан‐зону на Воробьевых горах перед финальным матчем ЧМ. Люди пришли с флагами Франции и Хорватии, которые сразятся за титул победителя.

Видео фанатского ажиотажа оказалось в распоряжении «360».

До начала игры остается чуть более часа. Судя по кадрам, болельщики продолжают пребывать.