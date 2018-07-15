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Болельщики до отказа забили фан‐зону на Воробьевых горах
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Болельщики до отказа забили фан‐зону на Воробьевых горах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотни футбольных болельщиков заполонили фан‐зону на Воробьевых горах перед финальным матчем ЧМ. Люди пришли с флагами Франции и Хорватии, которые сразятся за титул победителя.
Видео фанатского ажиотажа оказалось в распоряжении «360».
До начала игры остается чуть более часа. Судя по кадрам, болельщики продолжают пребывать.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. Решающий матч турнира состоится в столичном стадионе «Лужники». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от команд-участниц красивой игры.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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