Как справиться с жарой во время просмотра матча на стадионе

Чтобы не получить нокаут от солнца, необходимо соблюдать несколько простых правил.

Кажется, что жаркие футбольные баталии, развернувшиеся на полях чемпионата мира по футболу, нагрели и окружающий воздух. В фанзоне на Воробьевых горах, которая расположена под открытым небом, а также в очередях на стадионы можно стать жертвой солнечного удара. Чтобы этого избежать, достаточно выполнить несколько простых правил.

1. С собой всегда должна быть негазированная питьевая вода. В жару организм интенсивно теряет влагу, поэтому для поддержания баланса необходимо интенсивно пить. При этом газированные напитки лучше исключить.

2. Голова непременно должна быть чем-то покрыта, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей.

3. Открытые участки тела могут получить солнечный ожог, поэтому не стоит пренебрегать специальными средствами, которые его предотвращают.

4. При первых признаках недомогания необходимо сразу же переместиться в тень. Следует избегать слишком резких перепадов температуры: с жаркой улицы лучше не входить в помещение, где работает мощный кондиционер — это сильно увеличивает риск простуды.

5. При необходимости можно смочить голову и лицо водой, но не переусердствуйте — капли воды могут создать эффект линзы.