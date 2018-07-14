Когда женщины начнут ходить топлес

Пересмотр сложившихся с незапамятных времен морально-нравственных норм и правил поведения — один из признаков современного общества. То, что раньше казалось немыслимым и было под запретом, начинает становится обыденным и приемлемым. К примеру, в некоторых странах женщинам разрешили ходить по улицам топлес. Станет ли эта тенденция глобальной в будущем? [С-BLOCK]

Битва за топлес

Усиление феминистского движения во второй половине XX века заставило обратить на него внимание правительств многих стран. Женщины выступали за равные возможности с мужчинами, в том числе в плане ношения (или неношения) одежды. Феминистки, ссылаясь на то, что мужчины иногда ходят без футболки в общественных местах, потребовали для себя такой же возможности.

Первым на сторону любительниц ходить топлес встал в 1992 году суд округа Монро, Нью-Йорк. Там решили, что государство не может определять какую часть груди женщина может, а какую не может оголять на публике. Закон о запрете прогулок с голой грудью, принятый до этого в городе Рочестер, был признан дискриминационным.

Однако вердикт суда в реальности не применялся долгие годы. Даже в Нью-Йорке, одном из самых демократичных городов США, да и всего мира, полиция часто задерживала любительниц щеголять без верхнего наряда.

Так, большой резонанс получило задержание в 2007 году активистки Джилл Коккаро. В 2011 году Холли Ван Хорст начала активную борьбу за право ходить топлес, ссылаясь на постановление суда 1992 года.

"Человек, который воспринимается как женщина"

Победили американки спустя два года. В феврале 2013 года полицейское управление Нью-Йорка приняло решение не задерживать женщин, которые находятся на улице без верхней одежды, но при этом не ведут себя вызывающе и не нарушают закон.

Пример Соединенных Штатов оказался заразительным. Так, в Дании этот вопрос обсуждался с подачи члена Народной партии Петера Скаарупа. Он предложил пребывающим в страну иностранцам демонстрировать видеозаписи с женщиной, идущей по улице топлес. В случае, если со стороны мигранта нет возмущения, значит, полагал политик, он может интегрироваться в датское общество.

Однако самую крупную победу любительницы топлес одержали в Швеции. В июне 2016 года власти королевства специальным законом разрешили им находиться в общественных местах без верхней одежды. При этом в документе использовалась формулировка «человек, который воспринимается как женщина».

Как отметил шведский омбудсмен против дискриминации Петр Холф, принятый закон — первый шаг на пути легализации нудизма. Согласно соцопросам, такой шаг одобряют 61% жителей королевства.

Меньше одежды

Эксперты заметили, что в последние десятилетия в мире отчетливо видна тенденция на уменьшение количества одежды. Особенно это актуально для женщин, наряды которых становятся все откровеннее. К тому же распространение стиля унисекс и постепенное размывание границ половой принадлежности привело к закономерному требованию женщин дать им возможность ходить без верхней одежды, как это делают иногда мужчины. Представительницы слабого пола хотят быть свободнее в своем внешнем виде и в отношении к своему телу, отметил французский футуролог Жан-Кристоф Бонис.

Исследователь городской культуры и ее эволюции в современном мире Стюард Брэнд проследил развитие моды, подчеркнув, что на кардинальное изменение стиля одежды женщины ушло примерно 50 лет. Все началось с сексуальной революции в 1960-е годы, затем спустя 30 лет последовало решение суда округа Монро, а еще примерно через столько же лет топлес начали повсеместно разрешать в США и Европе. При сохранении этой тенденции топлес в общественном месте может стать нормой для женщины к середине столетия.

Примерно к этому моменту, примерно в 2040 году, человечество может побороть процесс старения, уверен американский ученый Митио Каку. Сохранение молодости тела также может сподвигнуть женщин к хождению топлес.

Обратная тенденция?

Впрочем, другие исследователи уверены, что тенденция освобождения тела от одежды рано или поздно пойдет вспять. Этому будет способствовать активное распространение ислама в западных странах. Мусульмане уже выражали недовольство принятым в 2016 году в Швеции законом.

Эксперт Pew Research Center Конрад Хакетт полагает, что к середине века доля последователей ислама в Европе может вырасти до 14-15%. Увеличится их численность и в США — до восьми миллионов. В целом, полагают эксперты, в 2070 году последователи ислама будут составлять большинство мирового населения.

При этом мусульмане, как правило, консервативны, и являются сторонниками традиционных ценностей. Консерватизм последователей ислама и царящий на Западе либерализм уже приводит к столкновению двух культурных систем, отмечают аналитики.