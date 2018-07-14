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Активность Общественного советника главы управы района Марьино помогла сделать ремонт на спортивной площадке
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Активность Общественного советника главы управы района Марьино помогла сделать ремонт на спортивной площадке 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
06.07.2018 года в управу района Марьино поступило обращение от Общественного советника главы управы — Кровельщиковой Любови Ивановны, с просьбой помочь решить вопрос ремонта спортивной площадки по адресу: ул. Новомарьинская, д.17. На площадке было повреждено покрытие, порваны сетки на воротах, сломано баскетбольное кольцо. Несмотря на то, что программа капитального ремонта на 2018 год уже утверждена, площадку удалось добавить в программу текущего ремонта. Глава управы Вадим Георгиевич Чернышов взял данный вопрос на личный контроль и спустя всего неделю площадка была отремонтирована.
Хотим поблагодарить Любовь Ивановну за инициативность и настойчивость в решение вопросов благоустройства дворов. Благодаря инициативам общественных советников, глава управы получает живую обратную связь о жизни и проблемах марьинцев. Так держать!
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