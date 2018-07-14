Ещё
Майдан пожирает своих детей: опубликовано видео избиения депутата Рады Гаврилюка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майдан пожирает своих детей: опубликовано видео избиения депутата Рады Гаврилюка 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Видео инцидента, произошедшего еще 12 июля, в Facebook опубликовал журналист Василий Крутчак.
На нардепа напали владельцы «евроблях», которые митинговали в тот день у стен парламента. Митингующие обложили Гаврилюка отборным матом и назвали «говном», вынуждая его вернуться в сессионный зал Рады.
«Господи! Я даже не могу подобрать слов к этому видео. Буквально еще год назад все встали на защиту народного депутата, героя Майдана, Миши Гаврилюка, а меня называли провокатором, только за то, что я спросил его: — Кто он такой, чтобы принимать решение не давать комментарии журналистам? А уже сегодня люди называют Гаврилюка говном и бьют его», — сообщил журналист.
Отметим, что во потасовке нардеп упал на асфальт, и митингующие чуть его не затоптали.
«Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голожопый! Перекрасилось быстро говно! Мы на Майдане вместе стояли!» — кричали Гаврилюку люди.
Ранее Крутчак сообщал, что Михаил Гаврилюк на протяжении двух лет использует для поездок автомобиль Mercedes-Benz ML с номерными знаками КВ0404 зелёного цвета, которые предназначаются для использования в зоне силовой операции в Донбассе.
Украина.ру: последние новости
Денег нет: Украина впервые не примет участие в детском Евровидении РИА Новости: Почему стоит болеть за Англию Родственники бывшего президента Армении объявлены в розыск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет32
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Как виагра воздействует на женский организм5
«Жили бедно, он воровал деньги»7
Как защитить себя от порчи и сглаза3
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение