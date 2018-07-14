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Почему православные не носят обручальные кольца на левой руке
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Почему православные не носят обручальные кольца на левой руке 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Многие замечали, что в некоторых католических странах люди носят обручальные кольца на левой руке, в то время как в нашей стране — на правой. В чем причина таких различий.
У нас символ любви и верности носят на правой руке, потому что так повелось испокон веков, что именно правой рукой мы творим добрые дела, раздаём милостыню, совершаем крестное знамение, кстати, опять-таки справа налево. Считается также, что именно с этой стороны находится наш ангел-хранитель, который вдохновляет нас на совершение благих дел.
Однако отметим, что, например, в Австрии, Германии, Индии, Израиле и в некоторых других странах, не относящихся к традиционно православным, обручальные кольца тоже носят на правой руке.
В православии же допускается ношение обручального (венчального) кольца на левой руке только в случае смерти второй половинки, то есть это дозволяется вдовам и вдовцам и лишь до тех пор, пока они повторно не выйдут замуж или не женятся.
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