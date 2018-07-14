Митрополит Иларион: не совмещайте баню с алкоголем

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не советует совмещать поход в баню с употреблением алкоголя. Об этом он рассказал в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

"И в баню ходить можно в церковные праздники, и алкоголь употреблять, а вот делать и то, и другое одновременно не следует", — сказал Иларион. Он также напомнил, что церковный праздник «прежде всего предполагает, что мы придем в церковь и причастимся святых Христовых тайн».

"Нет никакого греха в том, чтобы потом за праздничной трапезой выпить бокал вина. Нет также никакого греха в том, чтобы сходить в баню. А вот совмещать баню с алкоголем не следует, потому что это, как говорят врачи, чрезмерная нагрузка на сердце. И баня действует очищающе, а алкоголь действует в таком случае отравляюще", — предупреждает Иларион.

По его мнению, алкоголь в небольших количествах не представляет угрозы для человека, а вот употребление крепких спиртных напитков, злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной зависимости и превращению человека в алкоголика.