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Митрополит Иларион: не совмещайте баню с алкоголем
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Митрополит Иларион: не совмещайте баню с алкоголем 

Вести.Ru 1 час назад
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не советует совмещать поход в баню с употреблением алкоголя. Об этом он рассказал в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
"И в баню ходить можно в церковные праздники, и алкоголь употреблять, а вот делать и то, и другое одновременно не следует", — сказал Иларион. Он также напомнил, что церковный праздник «прежде всего предполагает, что мы придем в церковь и причастимся святых Христовых тайн».
"Нет никакого греха в том, чтобы потом за праздничной трапезой выпить бокал вина. Нет также никакого греха в том, чтобы сходить в баню. А вот совмещать баню с алкоголем не следует, потому что это, как говорят врачи, чрезмерная нагрузка на сердце. И баня действует очищающе, а алкоголь действует в таком случае отравляюще", — предупреждает Иларион.
По его мнению, алкоголь в небольших количествах не представляет угрозы для человека, а вот употребление крепких спиртных напитков, злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной зависимости и превращению человека в алкоголика.
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