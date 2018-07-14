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Под Волгоградом девятилетнего мальчика укусила гадюка
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Под Волгоградом девятилетнего мальчика укусила гадюка 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоградскую областную клиническую больницу с токсичным отравлением поступил ребёнок из Фролово.
«Гадюки любят греться на раскалённом асфальте»
Как рассказали V1.ru в ГБУЗ «Фроловская ЦРБ», родители мальчика вызвали скорую накануне днём.
— Мать ребёнка позвонила в «03» для оказания скорой медицинской помощи её девятилетнему сыну. Приехавшие на место врачи, увезли мальчика на скорой в больницу, — сообщили в медучреждении. — Пострадавший гулял во дворе дома и не заметил под ногами змею. По описаниям ребёнка, скорее всего, это была гадюка. Юному фроловчанину поставили диагноз «токсическое действие яда».
Ребёнка транспортировали в Волгоградскую областную клиническую больницу на улице Ангарской.
— Состояние мальчика удовлетворительное. Было принято решение провести дополнительное обследование в областной больнице, — пояснили во фроловской ЦРБ.
«Змеи выползают из водоёмов в поисках тепла»
Как рассказала V1.ru доцент, кандидат биологических наук Наталья Колякина, появление змей в городской черте связано с их желанием погреться на раскалённом от солнца асфальте.
— Больше всего пресмыкающимся нравятся участки вблизи водоемов, парки, пустыри, покрытые травой, и частный сектор. Змеи очень любят тепло, поэтому они выползают на нагревшийся от солнца асфальт, — объясняет частые встречи с пресмыкающимися на городских улицах Наталья Колякина.
В конце июня волгоградские спасатели заметили в районе «Волгоград Арены» нашествие гадюк, переплывавших с противоположного берега Волги. Редакция V1.ru подготовила специальную инструкцию, как вести себя во время встречи со змеями.
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